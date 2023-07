Mougins: “Salite sul campanile per ammirare i fuochi d’artificio di Cannes!”

A Mougins le novità e la fantasia viaggiano di pari passo: l’ultima “pensata”, davvero interessante, è quella di proporre una salita fino in cima al campanile, anche durante le ore notturne, per godere la vista di uno splendido paesaggio ed ammirare i fuochi d’artificio del Festival d’Arte Pirotecnica di Cannes .



Si tratta di un’esperienza insolita che avrà il suo avvio il 14 luglio in occasione della prima serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes.





Dalla sommità del campanile della chiesa di Saint-Jacques-le-Majeur, oltre a gustare un aperitivo e scattare mille fotografie, si potranno anche vivere le emozioni del festival che colorerà la Baia.

Le salite notturne inedite e insolite sono in programma solo durante le serate del festival pirotecnico: 14/07 (Norvegia); 21/07 (USA); 29/07 (Austria); 08/08 (Francia); 15/08 (Francia); 24/08 (Svizzera). I posti sono limitati ed occorre prenotare all’ufficio turistico.



Il costo del biglietto è di 30 euro a persona e di 10 senza consumo di alcolici o per i giovani sotto i 18 anni.