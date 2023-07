Gallipoli: che cosa vedere e cosa fare in vacanza in Salento

Gallipoli è il centro nevralgico del Salento, ovvero una delle destinazioni più amate per trascorrere le vacanze estive. Chi è arrivato a Gallipoli, si prepari a vivere delle vacanze davvero indimenticabili a metà tra le meraviglia del mare e l’antica storia racchiusa nel borgo. Queste le tappe obbligatorie da includere per forza nell’itinerario delle vacanze a Gallipoli.

Le spiagge di Gallipoli

Chi si dirige a Gallipoli lo fa soprattutto per trascorrere le vacanze al mare. Chi è arrivato in aereo, si gode i villaggi per le vacanze della Puglia dove trovare tutto quello che serve per una vacanza zero stress. Inoltre, la spiaggia per eccellenza di Gallipoli è la spiaggia della Purità che prende il nome dalla basilica non molto distante. È una spiaggia che si trova sul promontorio che ospita il centro storico; premette di rinfrescarsi in un mare dai mille colori dopo una visita tra i vicoli della cittadina. Fare un bagno con il mare davanti e gli edifici storici alle spalle è un’esperienza da provare!

Per chi invece è arrivato in Salento in macchina o ne ha noleggiata una e vuole girare un po’ i dintorni di Gallipoli, le destinazioni da non perdere sono Punta Pizzo e Punta Suina. Sono di certo le spiagge più spettacolari dove le acque sono un vero sogno. La prima, Punta Pizzo, si trova all’interno di un Parco naturale tutelato perciò il paesaggio è selvaggio caratterizzato da dune su cui crescono rigogliose piante tipiche della macchia mediterranea. Sotto gli alberi è possibile trovare un po’ di ombra dove riposarsi dopo un tuffo nelle acque del mar Ionio.

Punta Suina, invece, si trova ad appena due chilometri da Gallipoli e la costa è a tratti sabbiosa e in altri rocciosa. L’acqua è sempre favolosa, cristallina e meravigliosa, da cartolina! Tra uno stabilimento balenare e l’altro, trovano ampio spazio le spiagge libere.

Che cosa vedere in città

Tuttavia, Gallipoli non è solo ed esclusivamente mare ma anche storia e cultura. È infatti immancabile un giro nel centro storico di Gallipoli che tocchi tutti i principali edifici di interesse storico. Come già anticipato, il centro storico di Gallipoli si trova su un piccolo isolotto collegato alla terra firma da una lingua di terra, facendo sì che gli edifici storici siano circondati da un mare spettacolare. Palazzo del Seminario e Palazzo Venneri sono tappe obbligatorie, tanto quanto le chiese a partire da quella della Purità per passare poi a Santa Maria degli Angeli. A dominare il borgo antico ci pensa il Castello Angioino. Nel giro occorre includere anche le corti storiche come Corte Gallo e Corte Sant’Antonio. I musei da segnalare sono il museo civico, il museo diocesano e il bellissimo Frantoio Ipogeo di Gallipoli.

Infine, proprio tra il borgo nuovo e la parte antica della città, si trova una vera chicca: la fontana greca che secondo alcuni è la più antica di tutta Italia risalente proprio al periodo ellenico, se non interamente, almeno in parte.