Nizza è la città “più al verde” di Francia: 53 metri quadrati per abitante!

Nizza è la città francese con più verde, se si prende in considerazione la classifica degli agglomerati urbani con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.

Lo ha rivelato il National Geographic Institute (IGN), società specializzata nelle analisi delle geografie urbane.

La capitale della Costa Azzurra destina 53 metri quadrati di verde ad ogni suo abitante, mentre in assoluto, prendendo in considerazione i 34.927 comuni francesi, la località con più spazi arborati è Saint-Cloud nell'Hauts-de-Seine con 133 metri quadrati, ma con “soli” 29 mila abitanti rispetto ai 344 mila di Nizza.

Il "verde" a Nizza, foto tratta dal sito Nosvillesvertes.com

Anche l’indice di piantumazione degli alberi è molto alto: a Nizza sono stati, nel biennio 2021 – 2022, ben 66 mila, mentre la media francese è di 8.500.

E’ stato necessario usufruire dell’intelligenza artificiale per consentire al National Geographic Institute di stilare questa interessante classifica.

Sono stato prese in considerazione le fotografie scattate da diversi aerei, confrontandole e “depurandole” da potenziali errori, con un margine di approssimazione di soli 20 centimetri.

Un risultato che i dati, spesso diversi e incompleti forniti dai comuni, non avrebbero reso possibile.

L’analisi del National Geographic Institute non è peraltro tutta rose e fiori per Nizza: sul versante opposto la capitale della Costa Azzurra, tra il 2020 e il 2021, ha cementificato 11 ettari in più di territorio.

Tutti i dati della Francia, città per citta, sono consultabili sul sito /Nosvillesvertes.com