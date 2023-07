Da non perdere la mostra al Musée des Merveilles di Tende “Mondi sotterranei"

Continua la mostra temporanea del Musée des Merveilles di Tende, “Mondi sotterranei. Vallauria e il patrimonio minerario del Mercantour” sino al 31 ottobre 2023.

Per pochi chili di minerale di rame o piombo, gli uomini hanno esplorato le viscere delle montagne du Mercantour a costo di un lavoro a volte titanico. Così, nel corso dei secoli i metodi di estrazione hanno si è evoluta dagli strumenti di pietra, all'uso del fuoco per indebolire la pietra, fino all'arrivo degli esplosivi.

La mostra, proposta al Musée des Merveilles, ripercorre la storia delle tecniche e degli uomini nel Mercantour, attraverso le miniere neolitiche di Roua, nella cupola di Barrot, che sono tra le più ex miniere di rame in Europa e la miniera di Vallauria, in Haute Roya, che è una delle più importanti più grandi giacimenti di zinco, piombo e argento nelle Alpi meridionali.

Una mostra immersiva in un mondo sotterraneo

Grazie a una scenografia affascinante e accattivante, contenuti documentari originali e ricostruzioni interattive, i visitatori possono immergersi nei meandri oscuri delle miniere del Mercantour. Grandi e piccini scopriranno l'evoluzione delle tecniche di estrazione e lavorazione i minerali nei secoli, gli strumenti dei minatori maralpini ma soprattutto il modo di vivere la loro quotidiano sia professionale che umano. La mostra al Musée des Merveilles vuole essere un invito alla ricerca scientifica e documentaria, un viaggio nei mondi sotterranei che fa appello all'immaginazione ricco di poesia e mistero

La miniera oggi: l'associazione “Neige et Merveilles”.

Raymond Hirzel scoprì le rovine di La Minière nel 1957, durante una passeggiata in montagna a Les Merveilles.

In quel periodo lavorava alla Régie Renault di Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) e non si è mai fermato convincere i suoi compagni operai specializzati a fuggire dal frastuono della capitale e dall'abbrutimento della fabbrica.

Nasce l'associazione Neige et Merveilles. Dal luglio 1961 i volontari intrapresero l'opera di ricostruzione. Da questo luogo abbandonato in mezzo alla natura, dove altri lavoratori hanno lasciato le loro impronte, vogliono fare un villaggio di scambi e creatività in modo che tutte le nazionalità e le estrazioni sociali

Incontrare. Grazie alle migliaia di volontari che hanno riportato in vita il borgo di La Minière, Neige et Merveilles accoglie ogni anno centinaia di visitatori, escursionisti che attraversano il Mercantour, studenti alla scoperta soggiorni nella Vallée des Merveilles e cantieri internazionali per giovani adolescenti e adulti. Nel 2009 è tempo di una nuova sfida: aprire la vecchia miniera ai visitatori e consentire al comune di Tende di recuperare questo patrimonio dimenticato risalente al Medioevo. Sarà necessario più di dieci anni di scavi archeologici e cantieri per sviluppare un circuito di visita turistica.

Maggiori info su https://museedesmerveilles.departement06.fr/musee-des-merveilles-13336.html