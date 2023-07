Monaco, all'Opera di Monte-Carlo la prima assoluta de "Il fantasma dell'Opera"

Eccezionale appuntamento per gli appassionati della musica l'inverno prossimo. All'Opera di Monte-Carlo, dal 16 al 31 dicembre 2023, per la prima volta in assoluto arriva il musical dei record "The Phantom of the Opera", commedia di Federico Bellone.

Musica di Andrew Lloyd Webber (1948), Libretto di Richard Stilgoe e Andrew Lloyd Webber, tratto dal romanzo di Gaston Leroux Il fantasma dell'Opera.Parole di Richard Hart, parole aggiuntive di Richard Stilgoe, Orchestrazione di David Cullen e Andrew Lloyd Webber L'opera è andata in scena per la prima volta al Her Majesty’s Theatre, Londra il 27 settembre 1986.

Biglietti e prenotazioni già disponibili sul sito www.montecarloticket.com