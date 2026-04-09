Carnevale a Sospel a tema cinematografico: sfilata e festa tra tradizione e settima arte

A Sospel torna il Carnevale a tema cinema, un appuntamento che unisce tradizione e folclore alla magia della settima arte. L’evento si terrà domenica 12 aprile allo Stade municipal, a 350 metri di altitudine, offrendo anche una piacevole vista sul paesaggio circostante e un pomeriggio di divertimento.

Il programma prevede l’avvio delle attività già a partire dalle ore 13.00, quando saranno allestite bancarelle con coriandoli, servizi di pittura per il viso, oltre a bevande e crêpes. Il momento centrale della giornata sarà la sfilata, in programma alle ore 14.00 lungo Avenue Jean-Médecin, dedicata al tema dei film dal 2000.

Tra i servizi disponibili sono previsti parcheggio e accesso consentito agli animali.

Scoprite il Carnevale di Sospel, a tema cinematografico! Un evento assolutamente da non perdere.