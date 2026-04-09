Approfitta di un ricco programma di attività durante le vacanze scolastiche al Musée océanographique de Monaco!

Durante le vacanze scolastiche, dall'11 al 26 aprile 2026, il Musée océanographique de Monaco propone un ricco programma di attività dedicato alla scoperta del mondo marino, con particolare attenzione al Mediterraneo.

Al centro dell’iniziativa l’esposizione “Méditerranée 2050”, che ha recentemente superato la soglia dei 575.000 visitatori, confermandosi come uno dei principali punti di interesse del museo. L’esposizione invita il pubblico a esplorare il futuro di questa area marina e a riflettere sulle sfide legate alla sua conservazione.

Il programma offre una varietà di esperienze pensate per un pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di coniugare apprendimento, meraviglia e sensibilizzazione ambientale. Tra le attività proposte figura ImmerSEAve VR, un’esperienza in realtà virtuale che consente ai visitatori di immergersi in un ecosistema marino protetto grazie all’utilizzo di visori di ultima generazione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Musée océanographique de Monaco per promuovere la conoscenza e la tutela dell’Oceano, con un’attenzione particolare al Mediterraneo, mare semi-chiuso di grande valore ecologico e culturale.

Le attività proposte trovano riscontro anche nelle esperienze pratiche offerte ai partecipanti, tra osservazione diretta di organismi marini, laboratori didattici, utilizzo di strumenti scientifici e immersioni virtuali.

A completare l’offerta, il Club Oceano si rinnova con una nuova formula pensata per accogliere i bambini durante le vacanze scolastiche all’interno del museo. Il programma prevede una tematica diversa ogni settimana per esplorare vari universi marini, sempre sotto la supervisione di mediatori scientifici. Le attività includono scoperte scientifiche, manipolazioni, giochi e momenti creativi, accompagnando i giovani partecipanti alla scoperta dell’Oceano, dei suoi ecosistemi e delle specie che lo abitano.

Ogni bambino riceve inoltre una “pochette d’esploratore”, un kit composto da materiali come strumenti per colorare, spille, carnet di disegno e guide di identificazione, pensato per favorire l’osservazione e lasciare un ricordo dell’esperienza.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì durante le vacanze scolastiche (zona B), con orario dalle 9:00 alle 17:00. Sono previsti due gruppi di età, 6–8 anni e 9–12 anni, con un massimo di 12 bambini per gruppo. Le settimane tematiche includono, dal 13 al 17 aprile, “Apprentis océanographes” e, dal 20 al 24 aprile, “Explorateurs des pôles”. Il costo è di 450 euro a bambino per settimana, comprensivo di pranzo e merenda. Le attività si svolgono in lingua francese e le iscrizioni sono disponibili esclusivamente online sul sito del museo.

Un’esperienza immersiva dedicata al Mar Mediterraneo, inclusa nel biglietto d’ingresso, che accompagna i visitatori in un viaggio spazio-temporale guidato dai grandi mammiferi marini, in particolare i cetacei, simboli della ricchezza e della potenza dell’oceano.

Il percorso espositivo si articola in quattro spazi distinti, ciascuno corrispondente a una fase temporale. La prima tappa, Salon Oceanomania, conduce i visitatori dalle origini del Mediterraneo, 35 milioni di anni fa, fino a oggi. Qui, una scultura monumentale di capodoglio alta quattro metri accoglie il pubblico: un sistema interattivo rileva i movimenti e proietta contenuti sull’animale, illustrando la storia, le risorse e le sfide del Mediterraneo.

Si prosegue con Oceano Monaco, dedicato al periodo dal 1885 a oggi. In questa sezione vengono presentate le azioni concrete intraprese dai Principi di Monaco e dai loro partner per la tutela del mare. Attraverso installazioni ludiche e didattiche, i visitatori possono simulare la gestione di un’Aire Marine Protetta, comprendendo l’impatto delle decisioni sulla conservazione degli ecosistemi. Per i più giovani, Mona, un’adorabile foca monaca, accompagna la visita con contenuti adattati al loro livello di lettura

La terza tappa, Oceano Odyssey, proietta i visitatori nel 2050 grazie a un’immersione di 16 minuti a bordo di un sottomarino futuristico nel santuario Pelagos. Una proiezione immersiva di 310 m² ricrea un Mediterraneo rigenerato, popolato da tartarughe Caretta caretta, rorquali, cernie, capodogli e delfini di Risso, in un ambiente ricostruito con elevato realismo.

Infine, con My Oceano Med, il percorso torna al presente e invita all’azione. I visitatori possono affrontare sfide interattive e osservare in tempo reale gli effetti delle proprie scelte sulla salute di un’area marina protetta, sottolineando come il futuro dell’oceano dipenda dalle azioni attuali.

Accanto all’esposizione, il museo offre ulteriori attività immersive. Tra queste, Immerseave VR, un’esperienza in realtà virtuale della durata di 30 minuti (di cui 13 minuti di immersione), accessibile dai 12 anni. Dotati di visori di ultima generazione, i partecipanti esplorano ecosistemi marini mediterranei, come praterie di Posidonia e fondali coralligeni fino a oltre 45 metri di profondità, in un ambiente virtuale dove gli ecosistemi prosperano grazie alla protezione.

L’attività Les animaux du bord de mer, della durata di 45 minuti, propone un incontro ravvicinato con le specie del litorale mediterraneo, tra cui granchi, stelle marine e cetrioli di mare. Attraverso un approccio sensoriale e guidato, i partecipanti scoprono caratteristiche, comportamenti e ruolo ecologico di queste specie.

Completa l’offerta un escape game ambientato a bordo del Princesse Alice II, nave laboratorio del Principe Alberto I. Disponibile in due modalità – “Escape Découverte” da 30 minuti e “Escape Expérience” da 60 minuti su prenotazione – l’attività coinvolge gruppi fino a sei persone in una missione tra enigmi e codici da decifrare, con l’obiettivo di evitare un naufragio e salvare importanti scoperte scientifiche.

Tutte le attività si svolgono presso il museo, con punto di ritrovo nell’atrio d’ingresso (livello 0) presso l’accoglienza animazioni. I biglietti sono acquistabili online, alle casse o direttamente in loco.



https://musee.oceano.org/activites/club-oceano/

