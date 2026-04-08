The Odds protagonisti delle Thursday Live Sessions: concerto gratuito tra apéromix e live (Video)

Domani, 9 aprile 2026, al Grimaldi Forum, alle Thursday Live Sessions si esibirà il gruppo francese The Odds in una serata di musica live.

Segnalati come «Révélation Pop-Rock RTL2» nel maggio 2025, The Odds sono un giovane quartetto parigino in forte ascesa, formato nel 2021 da quattro amici – Tarka, César, Julien e Alexis. La band si distingue per un’energia intensa, un’estetica androgina e sonorità che fondono punk-rock e disco, con richiami evidenti a gruppi come Téléphone e The Clash.

Il video dei The Odds in azione:

L’appuntamento rappresenta un’occasione per riscoprire dal vivo il loro universo musicale all’interno del format Thursday Live Sessions.

La serata avrà inizio alle ore 18:30 con l’apéromix, seguita dal concerto live previsto per le 20:30. L’ingresso è gratuito, con prenotazione del tavolo consigliata al numero +377 9999 3000.

È disponibile un parcheggio in loco, con tariffa notturna a partire dalle ore 20:00 pari a 0,80 €/ora.