Nizza, nuovo posto di polizia al porto, al servizio di cittadini e turisti (Foto)

Il porto di Nizza, strategico per quanto concerne la presenza delle persone ed anche centrale rispetto a diverse aree cittadine, ha il suo posto di polizia.

La sede della “Police Municipale” si trova sul Quai de la Douane, lato nord del porto ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17 al servizio dei residenti e dei turisti per fornire informazioni o per ricevere segnalazioni.

La presenza sul territorio circostante e la possibilità di usufruire della “copertura” di mezzi anche navali sarà di aiuto nell’espletamento di un servizio strategico nel periodo estivo, quando è notevole il numero di persone che frequenta la zona portuale.

Al momento sono undici gli agenti assegnati al posto di polizia del porto.

A dimostrazione dell’efficienza della Police Municipale di Nizza, ritenuta la “prima polizia municipale di Francia”, nel corso della cerimonia d’inaugurazione, avvenuta alla presenza di Christian Estrosi e del suo vice Antony Borré, è stato diffuso il primo rapporto estivo sull’attività dei “flics” :

984 arresti

534 verbalizzazioni per combattere l'inciviltà e 122 contro il rumore

62 attività commerciali sanzionate per mancato rispetto delle norme igieniche.