Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di agosto

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.





Questo il programma del mese di agosto 2023



Les incontournables

Visite per scoprire l'essenziale di Nizza in 90 minuti, in compagnia di una guida turistica - Prenotazione obbligatoria al Centre du Patrimoine

Quand Nice invente la Riviera: il giovedì alle 9,30 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75;

Le Vieux-Nice vu d’en haut: il lunedì alle ore 9,30 – Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Le Vieux-Nice vu d’en bas: il martedì alle ore 14,30 – Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Laissez-vous conter la Colline du Château: il mercoledì e il venerdì ore 14,30 – Appuntamento alla Terrasse Nietzsche, au-dessus de la cascade de la colline du Château

Le Vieux-Nice baroque: il venerdì alle ore 9,30 – Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Le visite ai siti in lingua italiana

La città vecchia - Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly - Prenotazione obbligatoria : https://vah.nice.fr o Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly. Ogni giovedì di luglio e agosto alle 14,30

Les visites de sites - In compagnia di una guida e di un conferenziere

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Il martedì e il giovedì ore 14,30 - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16 - Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr

Visite de la Tour Saint François – Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17. In notturna, nei mesi di luglio e agosto, anche il venerdì dalle 19 alle 22.

Fort du Mont-Alban - Route du fort du Mont-Alban - Bus 33 - arrêt Chemin du fort. Ogni mercoledì, venerdì e domenica da luglio a settembre ore 10, 11 e 12.

Le Bellandarium, per la sua posizione privilegiata la tour Bellanda offre una delle più belle viste sulla Baia degli Angeli e racconta la storia millenaria della Colline du Château. Appuntamento Montée Lesage, colline du Château dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili)