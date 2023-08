Vence, tre giorni dedicati ai festeggiamenti di Sainte Elisabeth

Da domani, sabato 5 agosto a lunedì 7 agosto 2023 , Vence festeggia Santa Elisabetta con un ricco programma di iniziative.

Un po’ di storia

L'origine di Santa Elisabetta risale all'epoca delle «romérages», delle piccole feste di quartiere organizzate attorno alle numerose cappelle rurali disseminate nella campagna di Vence: Saint Lambert (maggio), Saint Raphaël (giugno), Sainte Anne (luglio), Sainte Colomba (settembre), Santa Elisabetta (novembre).

Gli abitanti di Vence associavano già aperitivo, pasto conviviale, messa e ballo. Per alcuni secoli, questi «romérages» hanno riguardato «solo» i vençois e alcuni visitatori.

All'inizio del XX secolo, quando la città si è trasformata in stazione climatica e poi stazione turistica, Vence come i villaggi vicini, stabilì di organizzare in estate, un appuntamento festoso destinato a riunire gli abitanti del villaggio e molti visitatori.

La scelta cadde sulla festa di Santa Elisabetta che venne fissata il primo fine settimana di agosto, conservando la tradizione che prevedeva, il lunedì, una cerimonia alla cappella.

Così Sainte Elisabeth è diventata il grande appuntamento dell'estate.





Il programma

Sabato 5 agosto Piazza Clemenceau

Ore 18 - Discorso del Sindaco seguito da un aperitivo con la partecipazione de la Brissaudo (gratuito)

Ore 20 - Festin des raviolis

Ore 21 Ballo (gratuito)

Domenica 6 agosto - Place du Grand Jardin

Dalle 18 alle 20,30 - Iniziazione e torneo di bocce. Giochi di legno gigante per condividere un momento in famiglia

Ore 21spettacolo - Formidable!Aznavour (Gratuito) - Creato nel 2016, questo spettacolo omaggio a Charles Aznavour riporta nelle strade di Parigi al tempo di «La Bohème», per raccontare la carriera incredibile di questo immenso artista. Le canzoni più famose di Charles Aznavour sono brillantemente interpretate per offrire un panorama della storia di uno dei maggiori cantanti francesi.

Lunedì 7 agosto - Chapelle Sainte Elisabeth

Ore 18,30 Messa è seguita da aperitivo e serata pan bagnat

Ore 21 - Ballo (gratuito)