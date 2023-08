Monaco, al Grimaldi Forum continua la straordinaria mostra "Monet en pleine lumiére"

Continua fino al 3 settembre prossimo allEspace Ravel del Grimaldi Forum di Monaco in avenue Princesse Grace10 a Larvotto, la splendida mostra "Monet en plein lumiére", dedicata al grande pittore Claude Monet.

Circa 100 tele in totale, datate dal 1870 al 1925, propongono una nuova lettura delle opera di Claude Monet sottolineando lo straordinario lavoro compiuto dal grande Maestro sulla riviera italiana e francese, da Bordighera a Dolceacqua, da Roquebrune Cap-Martina Monaco fino ad Antibes

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 ed il giovedì fino alle 22 (tranne il 31 agosto, sostituito da venerdì 1 settembre)

Il Prezzo intero è di 14 € (GRATUITO per i minori di 18 anni) e di 11 € per il biglietto ridotto (Gruppi con più di 10 persone, studenti al di sotto dei 25 anni su presentazione di un documento e anziani over 65)

Grazie alla partnership con SNCF viene applicata la tariffa ridotta a 11€ per i clienti del TER su presentazione di un abbonamento TER della Regione Sud vidimato il giorno della visita.