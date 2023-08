È di Cannes la nuova Miss Côte d'Azur: in corsa per la fascia di Miss France 2024 (Foto)

Diciannove anni, impegno scolastico nel settore dell’immobiliare dove pure lavora: è di Cannes Karla Bchir, la nuova Miss Côte d'Azur 2023 che, nel mese di dicembre, sfiderà un ricco novero di splendide ragazze alla caccia del titolo di Miss France.

Questa potrebbe essere la buona volta: la “nuova” Miss ha un sorriso che affascina, un fisico da sogno e una capacità di espressione che la rendono “completa” nella sua straordinaria bellezza.

Al punto da ottenere i voti di tutti i giurati ed avere la strada spianata verso l’Olimpo di Miss France 2024 quando il 16 dicembre 2023 salirà sul palcoscenico di Digione.



Questo il primo commento di Karla Bchir dopo la conquista della fascia di Miss Côte d'Azur 2023: “Un sogno che si realizza. Darò il meglio di me per poter andare il più lontano possibile in questa avventura di miss. La mia mente e la mia determinazione sono ciò che fa la mia forza.

Una bella rivincita per la ragazza che, durante gli anni dell’adolescenza, vu vittima di atti di scherno e che ora può affermare: “Le beffe che ho subito alle medie mi hanno aiutato a forgiarmi.

Prossima tappa: Digione!