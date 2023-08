Ippodromo Cote d'Azur, un agosto eccezionale che si concluderà con il grandioso spettacolo dei fuochi d'artificio

Mese intenso di appuntamenti per l'ippodromo Cote d'Azur a Cagnes sur Mer.

Venerdì 11 agosto Giornata a tema «Far West» con animazioni di pony (x4), biciclette Sulky, gonfiabili. Inoltre sarano presenti due animatori in costume a tema cowboy/indiano con corsa nei sacchi, gare di ballo, intrattenimento musicale, quiz, lancio di cappelli su cactus, lancio del ferro di cavallo, tiro alla fune, 15 giochi in legno e toro meccanico. Si potranno vincere premi quali medaglie, caramelle ecc.

Sabato 19 agosto la giornata a tema «Tropico e corsaro» Anche in questo caso animazioni semi-permanenti con pony (x4), biciclette Sulky e luna struttura gonfiabile (barca), ma anche animazioni supplementari con 2 animatori in costume vestiti da corsari, gioco della spugna (riempire con acqua la spugna, fare un percorso e versare l'acqua della spugna in un sigillo), pesca con le anatre, lancio di noci di cocco (come il gioco del disco) e 15 giochi di legno.

Infine, sabato 26 agosto sarà la serata estiva per eccellenza del 2023.

Durante il giorno la corsa dei cavalli, poi il Palio dell'amicizia, una corsa in cui ogni cavallo è associato a una città. Le città partner saranno Montecatini; Antibes, Vallauris, Fermo, Montegiorgio, Biot, La Gaude, Le Cannet, Cagnes-sur-Mer, Grasse, Saint Laurent-du-Var, Jagersro e Modena.

Sarà una serata indimenticabile con nuove animazioni, danze, musica, e uno spettacolo pirotecnico eccezionale.

Ricordiamo che l'ippodromo ospita nuovamente la World Summer Cup Junior, una sfida di corse di pony al Trot che vede affrontarsi i driver in erba (svedesi, spagnoli e francesi), futuri campioni di domani.