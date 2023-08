A Saint-Paul-de-Vence è tempo della festa patronale di Santa Chiara

Per diversi giorni poi, balli, spettacoli e altri tempi conviviali ritmano la vita del paese.

La festa di Santa Chiara è un invito a celebrare la fine dell'estate e ad approfittare dell'ultimo scampoli di vacanza per stare in famiglia, tra amici, vicini etc.

Questo il programma:

Giovedì 10 agosto alle 20 nella Cour Freinet: Spettacolo gratuito Opus Opéra - Concerto lirico che riprende i grandi temi dell'opera classica.

All 21 con partenza dalla chiesa della Collegiata: Processione e fiaccolata

Venerdì 11 agosto dalle 22 in Place de la Courtine: Ballo gratuito con DJ Alex e performance live della cantante Fanny.

Sabato 12 agosto dalle 22 in Place de la Courtine: Ballo gratuito con DJ Alex, performance live del cantante Nicolas e dimostrazione di laser.

Mercoledì 16 agosto alle 9 nella chiesa di San Rocco: Festa di San Rocco: tradizionale condivisione dei pans bagnats

Martedì 22 e giovedì 24 agosto in Place de Gaulle: Concorso di bocce in Triplettes de la Sainte-Claire, organizzato dal circolo di Saint-Paul-de-Vence

Da lunedì 7 a lunedì 14 agosto, in Place de Gaulle: animazioni per grandi e piccini: maneggio, pesca alle anatre, zucchero filato, etc