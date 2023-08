Festival Saint Jazz Cap Ferrat, appuntamento imperdibile dell'estate musicale in Costa Azzurra

L'11a edizione mette in risalto i molteplici colori del Jazz, con un cenno al Jazz Manouche nel 70º anniversario della scomparsa dell'illustre Django Reinhardt.

Tantissimi gli artisti per il Saint Jazz Festival: André Ceccarelli, Jacky Terrasson, Rhoda Scott, Man Dibango, Stacey Kent, Didier Lockwood, Jean-Jacques Milteau, Thomas Enhco, Richard Galliano, Robin McKelle, Biréli Lagrène, Manu Nah, Eric Truffane, You Nah, Erik, Nah, Erik, Erik Vincent Peirani, Stefano Di Battista... per citarne solo alcuni!