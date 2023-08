Siete amanti delle cartoline illustrate d'antan? A Monaco c'è l'associazione che fa per voi

Nell'epoca dei messaggi seriali, dirette sui social e riprese "tutto e subito", pensare ad una cartolina illustrata, soprattutto per chi è un po' più avanti con gli anni mette nostalgia.

Come sono lontani i tempi in cui, quando andavi in un luogo, oppure partiva un tuo parente od amico, la prima cosa da fare era quella del "ricordiamoci di mandare una cartolina!".

Via di corsa dal primo tabaccaio o cartoleria che trovavi a fare incetta di panorami, monumenti o affollate spiagge. Era un modo per dire: "Io lì ci sono stato!".

Il Principato di Monaco era un'aspirazione per tutti, soprattutto noi italiani che abbiamo sempre amato tantissimo questo Paese: l'indimenticabile Principessa Grace con il Principe Ranieri incarnavano il sogno di tutti.

Non c'era turista che, passando per Monaco, non sperasse d'imbattersi nella lussuosa limousine del Principe scendere dalla Rocca. Pronto a spiare se dentro c'erano il Principe o la Principessa: sogno che quasi mai si realizzava, ma si tornava a casa contenti lo stesso.

La Monaco d'antan, insomma.

Forse non tutti lo sanno, ma nel Principato c'è chi ha creato un'associazione che raduna tutti gli appassionati di cartoline illustrate d'epoca. La presidente è Sylvie Leporati, ne fanno parte una novantina di persone provenienti dal Principato di Monaco, ma non solo. Sono tanti i francesi e naturalmente gli italiani che si stanno unendo al gruppo di appassionati.

Si ritrovano due volte al mese, il primo e terzo martedì: si scambiano o si vendono dalle 150 alle 200 cartoline ogni riunione, per un giro di circa 3500 transazioni l'anno. Il prezzo medio di una cartolina illustrata d'epoca non è altissimo, circa 100 euro, ma ci sono dei pezzi che possono raggiungere anche i 400 euro.

La sede dell'associazione è in rue de La Turbie 17 e l'adesione costa 30 euro.