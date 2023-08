Italiani a Montecarlo, alcune curiosità

Nel mondo vi sono tante località stupende, per caratterizzazione, territorio, prodotti tipici o ancora perché mete balneari. Di’ la verità: quante volte hai provato a cercare on line la soluzione per divenire ricco o qualche segreto su come vincere alla roulette online per poter permetterli? Tutti, almeno una volta, lo abbiamo fatto. Del resto, questa è una conformazione variegata che interessa i cinque continenti del globo, dove sono sorte negli anni anche alcune città Stato. Delle vere e proprie città autonome per giurisdizione e sovranità tra le quali una delle più ricche e sicuramente Monte Carlo. Stiamo parlando di un’area geografica dalle dimensioni ridotte ma dalla portata economica ingente. Conosciamola meglio in questo approfondimento ad essa dedicato.

Chi sono i vip italiani famosi residenti a Monte Carlo?

Monte Carlo è diventata famosa negli anni anche grazie ai volti pubblici che hanno preso residenza presso questa località. Tra essi è possibile scorgere nomi illustri di tennisti, quali Medvedev, Djokovic, Zverev, o i campioni italiani come Musetti e Sinner. Ma la suddetta cittadina dal gran fascino e ricchezza non è solo porto sicuro dei tennisti o degli sportivi in generale (Capirossi, Cipollini, Biaggi etc.), ma anche di altre personalità di spicco di matrice nostrana come Katia Ricciarelli, Umberto Tozzi, Ornella Muti, Maria Grazia Cucinotta, Salvatore Accardo, Renato Bruson, Cecilia Gasda. Insomma un ampio parterre di vip italiani che risiedono a Monte Carlo ed hanno approfittato di questo fattore anche per una questione fiscale. D’altra parte questo luogo, cosi come altri in Europa e Oltreoceano sono conosciuti per essere degli autentici paradisi fiscali. Aspetto, questo, che attira solitamente coloro che godono di grandi introiti da gestire.

Come si fa a lavorare a Monte Carlo per gli italiani?

Veniamo ora a questione decisamente meno alte dal punto di vista finanziario, ed esaminiamo un’altra questione legata a Monte Carlo: ossia come lavorare in loco. Partiamo col dire che tale città-Stato offre ampie garanzie quando si parla di impiego. Basti pensare che il numero di lavoratori è superiore di gran lunga rispetto alla popolazione demografica. Un dato che dà un’idea di quanto sia meta opportuna questa, da prendere in seria considerazione parlando di occupazione. Esiste a Monte Carlo un centro di collocamento apposito per gestire tutte le pratiche legate all’impiego in città. Ovviamente essere residenti del posto favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro locale rispetto a se si è residenti altrove. I profili maggiormente ricercati sia dai centri di impiego di Monte Carlo che online facendo una ricerca in merito sono quelle di professionisti come dentisti, avvocati, ingegneri, farmacisti, camerieri. Figure che godono anche di una remunerazione elevata. Ma accanto a queste ve ne sono anche altre con uno stipendio comunque dignitoso come pescatori, babysitter, insegnanti, idraulici, tanto per citare alcuni.

Quanti sono gli italiani residenti a Monte Carlo?

Gli abitanti del Principato sono circa 35.000 di cui una buona percentuale sono italiani. Ci aggiriamo su un numero di 7.000 residenti nostrani nella città-Stato in questione. Vi sono poi i cosiddetti frontalieri, che sono quasi 3.000: ossia coloro che vivono altrove ma lavorano in tale cittadina.

Chi sono gli sportivi italiani residenti a Monte Carlo?

Come anticipato sopra, vi sono numerosi vip residenti a Monte Carlo, e tra questi una buona quota è afferente alla categoria degli sportivi. Essi provengono dal mondo italiano del tennis, come Berrettini, Sinner, Musetti, (senza contare gli stranieri quali Djokovic, Medvedev, Zverev), o da quello motociclistico come Loris Capirossi, Max Biaggi, o ancora dal ciclismo come Cipollini.

Chi sono gli imprenditori italiani a Monte Carlo?

Non vi sono solo sportivi chiaramente a Monte Carlo, o volti noti della musica e dello spettacolo più in generale. Ma risiedono in questo luogo di lusso e sfarzo anche personalità influenti del settore imprenditoriale. Tra i compianti volti dell’imprenditoria di Monte Carlo figurano Sergio Marchionne e Mino Raiola, appartenenti a settori differenti (quello automobilistico e calcistico); mentre tra quelli attuali vi sono Edoardo Garrone, Claudio Rotunno, e altri elementi che hanno dato vita anche ad un’associazione di imprenditori italiani del posto. Ciò per spingere ed incentivare gli investimenti coinvolgenti quella che da moti è definita una “piccola Genova”.

Quanti e quali sono i ristoranti italiani a Montecarlo?

Detto dell’imprenditoria e dello sport, nonché dei vip italiani residenti a Monte Carlo, vediamo in ultimo come procede il settore ristorativo locale. Quanti e quali sono, dunque, le attività di punta di matrice enogastronomica italiana nati e sviluppatisi nella città-Stato menzionata. La “Table d’Antonio Salvatore” e “il Terrazzino” sono senza dubbio le due eccellenze di stampo nostrano presenti in questo distretto del Principato. Il primo produce piatti figli di un mix tra la cucina francese e quella italiana, dove le pietanze tipiche del Mediterraneo assumono un aspetto artistico in fase di presentazione della portata. Decisamente meno articolata ma dal gusto tipico del Sud Italia è la proposta culinaria de “Il Terrazzino”.

Qui vi è un ritorno tramite i sapori nel cuore di Napoli, dove la materia prima è rigorosamente fresca e proveniente direttamente dalla Campania. Lo stile dei due ristoranti citati, almeno nell’allestimento però è similare, con scelte minimal ed eleganza a farla da padrone. Forse i toni e le scelte cromatiche dei locali sono un po' diverse: la prima più calda ed accogliente rispetto alla seconda maggiormente conforme alla località ospitante. Poi vi è “Rampoldi”, a pochi passi dal Casinò di Monte Carlo, che al pari di “Table D’Antonio Salvatore” offre la commistione enogastronomica francoitaliana. Un menù che viaggia di pari passo con le stagioni e la conseguente freschezza dei prodotti, è la vera novità in questo caso.

Quindi niente carte fisse ma varietà come parola chiave dei piatti. La location qui è di altissimo livello e lusso, basti vedere gli ornamenti e la soluzione cromatica dell’allestimento generale. Si vede, quindi, che ci si avvicina molto al cuore pulsante della cittadina del Principato, poiché aumenta il tenore ed il prestigio. Riepilogando, quindi, i ristoranti italiani a Monte Carlo sono tutti o quasi permeati dalle connotazioni francesi, e non poteva essere altrimenti visto il luogo in cui risiedono. Una fusione di stili e sapori che però ha grande credibilità sia in termini culinari che di arredamento e struttura delle suddette attività.