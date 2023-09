Roquebrune Cap-Martin, un'estate di lavori per scuole ed impianti sportivi della città

Il periodo estivo è propizio alla realizzazione di lavori riguardanti le scuole e altri luoghi frequentati dal pubblico, come i siti sportivi.

La città di Roquebrune-Cap-Martin ha impegnato somme considerevoli affinché l'inizio dell'anno scolastico possa svolgersi in condizioni ottimali. Anche le attrezzature sportive sono state oggetto di vari lavori specifici.

Il più grande investimento in questo settore è stato realizzato per ila mensa scolastica di Carnolès con l'acquisizione di un convogliatore d'acqua-lavapiatti dal costo di 43.408 euro, che permetterà la riduzione del consumo energetico grazie al recupero del calore. Ne beneficia ovviamente anche l'igiene, con il rispetto delle norme HACCP, attraverso la disinfezione e l'asciugatura delle stoviglie.

La scuola di Carnolès ha subito anche importanti lavori di recupero di impermeabilizzazione e la creazione di una nuova fioriera (costo 53.358€).

Oltre ai tradizionali piccoli rifacimenti di pittura, un'aula della scuola materna di La Plage ha subito lavori di acustica (7051 €).Stessa cosa per la mensa scolastica del Cap (7841€). L'importo totale dei lavori (asilo nido, scuole e ristorante scolastico) ammonta a 141.711 euro.

Utilizzati non solo dalle associazioni sportive ma anche dalle scuole, i siti sportivi hanno subito importanti interventi di restyling. Durante l'estate la base municipale di vela si è dotata di un rifacimento completo del pavimento in massetti per i quali si sono spesi 146.872 euro.

Infine, la palestra Valgelata-Fasiolo, la sala polivalente De Augustinis, il Tennis Club e lo stadio Decazes sono stati rinnovati con vari lavori (pittura, rete metallica, attrezzature per tende elettriche). La spesa per i siti sportivi è stata di 250.075 euro.