Al Grimaldi Forum il forum "Monaco per l'Occupazione" dedicato ad imprenditori ed alle persone in cerca di lavoro

Venerdì 15 settembre prossimo, il Governo proporrà ai datori di lavoro monegaschi ed a tutte le persone in cerca di un impiego d'incontrarsi in una giornata assolutamente inedita.

"Monaco per l'occupazione" è un'occasione da non perdere per le persone in cerca di opportunità professionali per incontrare, durante la giornata, i rappresentanti dei principali settori di attività del Principato.