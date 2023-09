Monaco, a novembre si festeggiano i 25 anni di attività dell'associazione "Les enfants de Frankie"

Sotto l'Alto Patronato ed in presenza di SAS il Principe Alberto II, venerdì 10 novembre prossimo alle 18.30 all'Opera Garnier di Monte-Carlo sarà organizzato un importantissimo evento.

Si tratta di "Extravaganza", un appuntamento per celebrare i 25 anni di attività dell'Associazione "Les enfants de Frankie", operativa dal 1997 per aiutare i bambini malati, disabili, in difficoltà psichiche o in precarietà di età compresa tra 0 e 18 anni di Principato di Monaco e Francia.

Ad oggi sono oltre 150.000 i bambini che hanno beneficiato delle attività e dei progetti finanziati dall'associazione.

Nasce a Monaco grazie alla Signora Francien Giraudi, Presidente Fondatrice e volontaria a tempo pieno, nonché all'importante sostegno della Famiglia Principesca.

L'associazione ottiene il riconoscimento delle Nazioni Unite diventando Membro del Consiglio Economico e Sociale nel 2008.

Collabora con oltre 200 enti quali ospedali, servizi sociali, Case e Istituti Medico Educativi.

Il suo obiettivo principale è quello di aiutare i bambini in difficoltà. Ogni mese numerosi di loro partecipano alle uscite e ai laboratori organizzati dall'Associazione a Monaco.

L'acquisto quotidiano di attrezzature mediche, la sistemazione di orfanotrofi o la distribuzione di generi alimentari contribuiscono ad un loro futuro migliore.

Una volta all'anno, invita migliaia di bambini per il "Natale di Frankie" organizzando uno spettacolo creato su misura con la partecipazione del clown mascotte «Frankie» e la distribuzione di regali di Natale e merende per ciascuno di loro.