Grasse, un luogo “imperdibile”: la Galerie d’art internationale Bertolotti

La galleria d'arte internazionale Bertolotti si trova a Grasse in Avenue Thiers 1: si tratta della prima Galleria d'Arte nella storia della città.

L'artista figurativa di Grasse Carole Pavio, che opera da 20 anni nella regione e che ha vinto 13 premi internazionali, si è nutrita di incontri, scambi e lavoro con altri artisti durante tutti questi anni.

Ha voluto creare questo nuovo spazio, per mettere in luce gli artisti locali, nazionali e internazionali, sostenuta e associata in questo progetto dalla sorella Céline Rabhi e dal fratello Jean Bertolotti, entrambi imprenditori. Per questo hanno scelto di dare il nome familiare «Bertolotti» a questo nuovo progetto.

La galleria si dedica essenzialmente all'arte ispirata alla pop culture e all'arte urbana in varie forme e offre durante tutto l'anno diverse proposte originali.

Lo spazio è, con volte in pietra, è stato accuratamente restaurato per valorizzare le opere d'arte.

I locali a volta sono state creati, a Grasse, nel XIX secolo sul luogo ove si trovava Cours Tressemanes. Nel 1873 furono create delle sale a volta per realizzare dei negozi, in seguito divennero caserma dei vigili del fuoco fino al 1963.

I vigili del fuoco lasciarono l'edificio nel 1963 per stabilirsi nella nuova caserma di boulevard Carnot.

Altri negozi o strutture si installeranno in seguito, tra cui il Museo Napoleonico negli anni '90.

La Galleria Bertolotti ospita ogni tre mesi una nuova mostra con nuovi artisti. Sono attualmente esposti gli artisti: Calou, Chartrel, Chromeconcept, Deplano, Duchene , Hln, Joindreau, Litou, Masaya, Menace, Pavio, Tichene, Trives,Wandjberg, Yebra.



L 'originalità della Galleria

La Galleria propone attualmente una mostra come ci si trovasse nell’interno di casa. Un mix di dipinti, sculture e design.

All'ingresso, orologio premiato «medaglia d'oro» a Roma con il premio «del Design».

Nella seconda stanza, uno spazio «Arte della tavola» dove ogni pezzo artistico è fatto a mano (sotto piatto, sotto vetro, tavolo e sedie)

Ogni estate, la galleria si apre al mondo e individua un Paese invitando un artista internazionale.

Quest'anno il paese scelto è l'Argentina: l'artista ospite è Alexis Yebra. Le sue opere sono attualmente esposte nella galleria.

Chi è Alexis Yebra

Nell'opera astratta e urbana dell'artista argentino, pittura acrilica, vernice spray, materiali diversi s’incontrano, si accumulano o svaniscono. La materia, in tutti i suoi stati, conserva i suoi slanci grezzi e la forza del suo sorgere e della sua presenza.

Alexis Yebra ha partecipato a diverse mostre in gallerie e musei (tra cui il Museo delle arti decorative di Parigi), in Francia, Argentina, Brasile, Paraguay, Monaco e Spagna.

Vive tra Buenos Aires e Le Cannet.

