A Saorge una serata di Yoga con la presentazione di un libro sul Karma

VENERDÌ 15 SETTEMBRE a Saorge una serata intitolata «KUM NYE», che unisce una sessione di Yoga ad un incontro d'autore con Sandy HINZELIN, attualmente ispirato e residente nel Monastero di Saorge.

Il programma prevede alle ore 19:00: Sessione di Yoga Kum Nyé, nel giardino del monastero. Portare il vostro tappetino di Yoga

La pratica di Kum Nyé, uno yoga tibetano, è un metodo delicato che riduce lo stress, trasforma gli schemi negativi e ci porta passo passo verso gli aspetti più sottili del nostro essere. Attraverso i movimenti, gli esercizi di respirazione, i massaggi e la meditazione seduta, questo yoga ci permette di esplorare la nostra esperienza e di comprendere meglio le interazioni interne ed esterne, che ci porta a una conoscenza di sé, degli altri e del nostro ambiente. Basati sulla consapevolezza del corpo e della mente, i movimenti di stretching stimolano e risvegliano il corpo sottile, allentando tensioni e blocchi. Invece di sentirci divisi, stressati e in conflitto, ci sentiremo più uniti. La pratica regolare può portarci verso un profondo relax, un'esperienza più ricca e una vita più armoniosa. La nostra presenza (Kum) si intensifica e si ingrandisce, grazie al massaggio (Nye) delle sensazioni (movimenti della vita) che diventano la nostra nuova fondazione. Corpo e mente si uniscono.

Ore 19.30: Presentazione del libro: «Le dodici leggi del Karma, cambiare la propria visione di sé e del mondo» pubblicato da Jouvence Editions.

Se non è raro sentire espressioni come «questo è il mio karma» o «ho un cattivo karma»... Ma è veramente compreso? Spesso associato alla fatalità, il karma è in realtà una nozione complessa che è necessario comprendere per camminare verso la liberazione. In effetti, la nozione di karma ci dà le chiavi della causalità che ci incatena nel samsara. Qual è il manuale di istruzioni? Come possiamo piantare i semi di una profonda soddisfazione per noi stessi e per gli altri?

Prenotazione altamente raccomandata. Numero di posti limitato. Ingresso libero e gratuito.

CONTATTI: 06.58.51.05.60/ 04.93.04.55