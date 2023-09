Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

32e Festival d'Art Sacré

Sabato 9 settembre 2023 ore 19 kiosque place Nationale Antibes

Martedì 12 settembre 2023, ore 21 chapelle Saint-Bernardin Antibes

Mercoledì 13 settembre 2023 ore 18,30 Chapelle Saint-Jean Antibes (gratuit sur inscription par mail) dans le cadre des « Instants Musicaux du Patrimoine »

Giovedì 14 settembre 2023 ore 11 Chapelle de la Garoupe Cap d’Antibes (gratuit sur inscription par mail) dans le cadre des « Instants Musicaux du



Fête des vendanges du Safranier

Sabato 9 settembre 2023 ore 18

Place du Safranier



La Guinguette de la Garoupe

Lunedì 11 settembre 2023

Sanctuaire de la Garoupe