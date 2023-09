Mentone, al Casino Barrière si vive l'emozione della Coppa del Mondo di Rugby

Dal 8 settembre al 28 ottobre, Il Casino Barrière di Mentone ospita al suo interno il Rugby Club Mentone Webb Ellis in occasione della Coppa del Mondo di Rugby. Una nuova volontà di mettere all'onore gli attori del territorio locale.

Per quasi 2 mesi, il Café des Sports dà appuntamento a tutti gli appassionati della palla ovale Tutte le partite saranno trasmesse su uno schermo gigante di 9 metri quadri. Gli spettatori saranno accolti da camerieri che serviranno ai tavoli vestiti con le maglie da rugby, ma saranno organizzati anche alcuni eventi per immergersi totalmente nel mondo del rugby.

Per allietare la visione delle partite, il Casino Barrière Mentone ha pensato al Pacchetto "Stop-Buffet" a soli 15€. Offre un generoso hamburger fatto in casa servito con patatine fritte (classico o pollo impanato), fish & chips o lasagne fatte in casa. Ma permette soprattutto di degustare la birra del Rugby Club Mentone, "L'Ovaline", prodotta con passione dalla Brasserie Mentounasc.

Invitato dal Casino Barrière a servire questa birra al limone di Mentone, il Rugby Club ha immediatamente approvato la proposta affinché l'Ovaline uscisse dalle mura dell'associazione. Si tratta di una prima assoluta per Mentone, in quanto la birra non è ancora stata commercializzata.

Il pacchetto "Stop-Buffet" comprende anche la prelibatezza "Le Caramel", realizzata appositamente per la Coppa del Mondo dal talentuoso pasticcere Paci di Nizza.

Dopo la partita Francia Italia, appuntamento con un after party speciale al parco giochi con musica Anni '80 offerta da DJ Kriss.

Per contribuire alla diffusione del Rugby Club Mentone Webb Ellis , il Casino pubblicizzerà gli eventi attarverso una vetrina digitale, il Webb Ellis Tour. Un'esperienza completamente digitale, pensata dal Club per far conoscere la storia della palla ovale mentre si visitano i luoghi emblematici di Mentone.

La birra Ovaline sarà anche in vendita sotto forma di scatole da 6 bottiglie al Casinò al prezzo di 30€.