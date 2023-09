Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Mentre impazza in Francia la Coppa del Mondo di rugby i pollini d'ambrosia non vogliono perdersi la festa.

Continueranno a guadagnare punti trasformando i test con concentrazioni moderate soprattutto lungo la valle del Rodano. I pollini d'ambrosia cresceranno nei prossimi giorni grazie ad un clima caldo e soleggiato che favorisce l'emissione dei pollini.



Il rischio di allergie sarà ancora di livello elevato in 13 dipartimenti: Drôme, Ardèche, Isère, Rhône, Ain, Nièvre, Cher, Indre, Creuse, Allier, Saône e Loire, Vaucluse, Gard e Dordogne.

Il rischio di allergia sarà basso o medio nelle aree limitrofe. Se il naso cola o gli occhi bruciano si è allergici ai pollini di ambrosia.



La stagione pollinica dell'ambrosia non è finita ma gli allergici dovrebbero finalmente avere un po' di tregua a metà della settimana con il ritorno delle piogge temporalesche che abbatteranno i pollini sul terreno e faranno abbassare le temperature e le concentrazioni di pollini nell'aria.



La stagione delle graminacee, delle artemisie e delle ortiche giunge lentamente al termine con basse concentrazioni, tranne nei pressi dei campi e dei sentieri non falciati e in montagna.

La massima concentrazione di polline è passata e il rischio di allergia non supererà il livello basso per queste specie alla fine della fioritura.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Graminacee, rischio basso