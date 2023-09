Mentone, per le Giornate del Patrimonio la città rende omaggio a Jean Cocteau

Sabato 16 e domenica 17 settembre si svolgerà la quarantesima edizione delle Giornate Europee del Patrimonio sui temi “Patrimonio vivente” e “Patrimonio sportivo”.

Il tema del “Patrimonio Vivente” permette di mettere in risalto le pratiche, le espressioni, le conoscenze e il know-how trasmessi da una generazione all'altra come quello legato ai mestieri tradizionali o il sapere unito alla natura e all'universo e alle culture (canti, danze, rituali, feste).

Mentone renderà omaggio a Jean Cocteau, in occasione del 60° anniversario della sua morte.

Nel municipio si potranno visitare le sue opere, simbolo di un patrimonio ancora molto vivo.

Si celebrerà anche il 50° Premio Katherine Mansfield nel 100° anniversario della sua morte ed il 150° anniversario della nascita di Robert Louis Stevenson, autore del romanzo “L'isola del tesoro” ,residente nella città “Perla di Francia”.