L'installazione firewall è un qualcosa di molto importante semplicemente perché gli stessi firewall sono molto importanti in ambito di sicurezza aziendale, visto che parliamo di un dispositivo che ha l'obiettivo di connettere due o più reti diverse, e sono delle reti che possono appartenere a diverse zone di sicurezza alcune più rischiose, e altre più fidate.

Praticamente grazie all'installazione di questo firewall si può creare una polis di sicurezza per determinare e per decidere il traffico che può transitare da una rete all'altra, e quello che deve invece essere bloccato per evitare problemi, considerando che comunque le reti vanno sempre protette.

D'altra parte quando parliamo di azienda è chiaro che bisogna che la stessa si tuteli dal punto di vista informatico per quanto riguarda le misure di sicurezza, e questo firewall è considerato un punto nevralgico di questo tipo di infrastruttura di difesa tecnologica da minacce esterne.

Questo firewall è nato già negli anni 90 sempre con questo obiettivo di difesa e ad esempio serviva a tenere traccia dei vari movimenti che c'erano nella rete, finché poi sono nate delle soluzioni di sicurezza e specializzate come gli intrusion prevenzione System che siano degli apparati in grado di riconoscere qualsiasi attacco web, e bloccare eventuali attacchi soprattutto alle applicazioni web di un'azienda.

Una cosa molto importante tra l'altro è la classificazione dei vari firewall ed esempio c'è quello personale che è progettato per fornire protezione ad un singolo Host su una piccola rete e ha delle funzionalità di base, ed è molto facile da utilizzare.

E soprattutto non molte persone sanno che in questo contesto questo file può essere usato non solo per una rete domestica, ma anche in azienda come complemento dei firewall Enterprise di cui parliamo più avanti.

Infatti questi firewall sono progettati per proteggere le reti aziendali e hanno molte funzionalità e sono spesso molto complicati da utilizzare, e per questo le imprese si fanno supportare da un personale specializzato o da quei professionisti che lavorano nei centri di assistenza informatica.

Così come esiste anche il firewall hardware che è un apparato costruito per funzionare grazie ad un software dedicato, e parliamo di un computer con processore, RAM, sistema operativo e schede di rete, e tutte le componenti hardware e software appositamente progettati per telescopio.

L'installazione di un firewall può essere molto complessa, se non ci facciamo aiutare da esperti nel settore

Continuando con l’elenco dei firewall e andando più nello specifico per quanto riguarda il contesto aziendale, bisogna conoscere la struttura della rete, la tipologia di traffico che attraversa, ma soprattutto bisogna conoscere i dati e i sistemi che devono essere protetti, e quali possono essere le minacce dalle quali difendersi.

Come abbiamo potuto capire si tratta di un argomento molto complesso, ed è per questo che nella prima parte sottolineavamo l'importanza per un'impresa di avere dei professionisti all'interno o anche avvalersi dell'aiuto di professionisti esterni sia per l'installazione che poi per tutto quello che serve anche per la sua gestione, sempre con l'obiettivo di proteggere l'azienda da minacce informatiche esterne.