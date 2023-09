Charlène di Monaco smentisce le voci di una crisi matrimoniale: "Sono serena, mai stata così bene"

I principi di Monaco fanno sempre notizia, questo è notorio.

Ma ora è la stessa principessa Charlène a smentire le voci di una crisi coniugale con SAS il Principe Alberto II: "Sono serena, non sono mai stata così bene", ha dichiarato nei giorni scorsi la consorte del Sovrano a Monaco Matin durante un'intervista rilasciata al quotidiano.

In effetti, la coppia principesca nel mese di agosto ed in questo inizio di settembre si è vista ripetutamente insieme nel Principato durante alcuni importanti avvenimenti della vita locale.

Per le commemorazioni del centenario della nascita del Principe Ranieri, ma anche al tradizionale picnic, tanto caro ai monegaschi, "U cavagnetu", Charlène è sempre apparsa sorridente accanto al marito Alberto.

Poi la presenza della coppia principesca allo storico "coup d'envoi" dell'emittente televisiva statale TV Monaco, il 2 settembre scorso.

Non solo. Alberto e Charlène domenica sera 10 settembre erano insieme allo stadio di Marsiglia in occasione della partita Francia-Scozia per i Mondiali di rugby attualmente in corso nel Paese transalpino.

"Charlène è sempre al mio fianco, non capisco tutte queste voci - aveva dichiarato pochi giorni prima il Principe Alberto II ad un giornale italiano - Mi feriscono, perché non è vero che che vive in Svizzera. Sono tutte bugie".

Ora la conferma, che arriva dalla stessa Charlène.