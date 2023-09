Giornate Europee del Patrimonio, i programmi delle 61 località del Dipartimento che hanno aderito all’iniziativa

Il tema della quarantesima edizione delle Giornate Europee del Patrimonio è “Patrimoine vivant et Patrimoine du sport”: sabato 16 settembre e domenica 17 settembre 2023 ben 61 località del Dipartimento delle Alpi Marittime parteciperanno all’iniziativa “schierando in campo” il proprio patrimonio culturale.



I programmi proposti sono vari, in grado di coinvolgere l’attenzione di grandi e piccini: visite libere, visite guidate, laboratori per bambini o visite in famiglia.



Numerose animazioni e mostre saranno organizzate sui temi del Patrimonio Vivente e Patrimonio dello Sport: le animazioni prevedono proiezioni, letture, concerti e spettacoli.



Queste le località del Dipartimento delle Alpi Marittime che hanno aderito all’iniziativa con a fianco il link per approfondirne il programma.



Per quanto concerne Nizza che coinvolge tutta la città e moltissimi siti alla Giornata Europea del Patrimonio, al fondo di questo articolo è inserito il vasto programma



Aiglun 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-aiglun.html



Antibes 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-antibes.html



Auribeau sur Siagne 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-auribeau-sur-siagne.html



Beaulieu sur Mer 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-beaulieu-sur-mer.html



Beausoleil 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-beausoleil.html



Biot 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-biot.html



Cabris 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-cabris.html



Cagnes sur Mer 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-cagnes-sur-mer.html



Cannes 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-cannes.html



Cannes la Bocca 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-cannes-la-bocca.html



Cantaron 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-cantaron.html



Cap d'Ail 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-cap-d-ail.html



Carros 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-carros.html



Caussols 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-caussols.html



Chateauneuf Grasse 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-chateauneuf-grasse.html



Cipieres 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-cipieres.html



Coaraze 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-coaraze.html



Contes 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-contes.html



Coursegoules 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-coursegoules.html



Eze 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-eze.html



Gars 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-gars.html



Gattieres 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-gattieres.html



Gourdon 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-gourdon.html



Grasse 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-grasse.html



Greolieres 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-greolieres.html



Guillaumes 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-guillaumes.html



La Penne 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-la-penne.html



La Trinité 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-la-trinite.html



Le Bar sur Loup 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-le-bar-sur-loup.html



Le Broc 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-le-broc.html



Le Cannet 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-le-cannet.html



Levens 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-levens.html



Luceram 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-luceram.html



Magagnosc 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-magagnosc.html



Mandelieu la Napoule 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-mandelieu-la-napoule.html



Menton 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-menton.html



Mouans Sartoux 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-mouans-sartoux.html



Mougins 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-mougins.html



Nice 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-nice.html



Peymeinade 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-peymeinade.html



Puget Theniers 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-puget-theniers.html



Rimplas 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-rimplas.html



Roquebilliere 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-roquebilliere.html



Roquebrune Cap Martin 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-roquebrune-cap-martin.html



Roquefort les Pins 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-roquefort-les-pins.html



Saint Andre 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-saint-andre.html



Saint Cezaire sur Siagne 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-saint-cezaire-sur-siagne.html



Saint Jeannet 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-saint-jeannet.html



Saint Laurent du Var 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-saint-laurent-du-var.html



Saint Paul 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-saint-paul.html



Saint Pierre 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-saint-pierre.html



Saorge 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-saorge.html



Sospel 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-sospel.html



Tende 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-tende.html



Tourrette Levens 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-tourrette-levens.html



Valbonne 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-valbonne.html



Valdeblore 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-valdeblore.html



Vallauris 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-vallauris.html



Vence 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-vence.html



Villefranche sur Mer 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-villefranche-sur-mer.html



Villeneuve Loubet 2023 https://06.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-villeneuve-loubet.html