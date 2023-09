Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Grande braderie de Juan-les-Pins

Dal 22 al 24 settembre 2023

La Federazione Turismo e Commercio di Juan-les-Pins organizza la sua grande fiera nelle strade di Juan-les-Pins! Per tre giorni, i commercianti partecipanti offrono molti articoli di abbigliamento, accessori, moda, gioielli e scarpe a prezzi incredibili. In questa occasione, il cuore della città di Juan-les-Pins sarà interamente pedonalizzato.



Font ce qu'elles veulent !

Dal 21 al 23 settembre ore 20,30

Théâtre Le Tribunal



eaders Cup saison 2023-2024

Venerdì 22 settembre - Ore 20,30

Azurarena Antibes



3 e édition Bionazur

Dal 22 al 24 settembre - Dalle 10 alle 19

Esplanade du Pré des Pêcheurs



La Cerisaie

Dal 22 al 29 settembre - Dalle ore 16 alle 20,30

Antibea



Les Colporteurs de rêves

Sabato 23 settembre - Ore 18,30

Théâtre Le Tribunal



Festival L'Art Sacré Antibes

Fino al 24 settembre – Dalle ore 18

Lieux Multiples



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Fino al 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

BROUSSAÏ SOLIDAIRES TOUR, CONCERTO

Sabato 16 settembre 2023 alle 21.

I Broussaï, band di riferimento del reggae francese, hanno infiammato i palchi europei per quasi 20 anni (Canada, Germania, Belgio, Svizzera, Spagna, Giamaica, Polinesia...). I testi raffinati del gruppo, gli strumenti vivaci e le melodie cariche di emozioni hanno conquistato tutti.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



Les Casemates de la Création - Olivia Barisano

Fino al 14 Novembre

Exposition "En face du temps"

Entrée Libre

Casemates Bd d'Aguillon, en face de l'espace d'exposition les Arcades.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h



BEAULIEU-SUR-MER

BEAULIEU CLASSIC FESTIVAL, CONCERTO

Fino al 23 settembre 2023

Giovedì 21: Alexandre Tharaud - Casino de Beaulieu - ore 20.00

Venerdì 22: "Operetta sotto le stelle"-Cena di gala - Hôtel Royal Riviera-20.00

Sabato 23: Quatuor Ellipsos e Marie- Josèphe Jude -Casino de Beaulieu-20h

Plage petite Afrique

Casino de Beaulieu

Eglise Anglicane

Hôtel Royal Riviera



FARY AMAMI SE PUOI

ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Domenica 24 settembre 2023 alle 20:30.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



BEAUSOLEIL

Tour del Palazzo Riviera

Giovedì 21 settembre 2023

Dal 19 ottobre 2023 ore 14

Visite Riviera Palace et foyer du Poilu

27 route de La Turbie



Mostra di Piero Ribezzo

Fino al 28 settembre 2023

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco

6-8 avenue du Général De Gaulle



CAGNES SUR MER

EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

ANIMATIONS, JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER

Giovedì 21 settembre 2023 ore 13,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT, HISTOROCK

Opéra Rock

Giovedì 21 settembre 2023 ore 19,30

Collège International de Cannes

4 rue Stephen Liégeard



SPECTACLE, JE SUIS PLUSIEURS

Venerdì 22 settembre 2023 ore 20,30

Collège International de Cannes

4 rue Stephen Liégeard



LES ANNÉES POMPIDOU, ENTRE NOSTALGIE ET ACTUALITÉ

Autour d'Anne-Marie Dupuy, ancienne Maire de Cannes de 1983 à 1989

Venerdì 22 settembre 2023 ore 18,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONFÉRENCE, ANDRÉ MALRAUX, LA TENTATION DE L'ORIENT

Sabato 23 settembre 2023 ore 15,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, DES CHIFFONS ET DES LETTRES

Sabato 23 settembre 2023 ore 20,30

Collège International de Cannes

4 rue Stephen Liégeard



SPECTACLE, NEUF

Sabato 23 settembre 2023 ore 18

Collège International de Cannes

4 rue Stephen Liégeard



ÉVÉNEMENT SPORTIF

RÉGATES ROYALES 2023

45e édition

Da domenica 24 settembre a sabato 30 settembre 2023

Yacht Club de Cannes - Régates royales



SPECTACLE, CRÉATURES

Mercoledì 27 settembre 2023 ore 18

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



EXCURSION, VISITE GUIDÉE - FORT ROYAL DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 30 settembre 2023

Più visite al giorno

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, PRISONNIERS EN TERRE D'EXIL

L'Île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l'Algérie, 1841-1884

Fino a domenica 29 ottobre 2023

Horaire(s) :

JUIN À SEPTEMBRE : Lun - Dim : 10h - 17h45

OCTOBRE : Lun : fermé / Mar - Dim : 10h30 - 13h15 et 14h15 - 16h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, CHAMANES - DIALOGUES AVEC L'INVISIBLE

Fino a venerdì 10 novembre 2023

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EZE

EXPOSITION THIERRY BEAUVILAIN OUVRARD

Dal 22 settembre al 30 settembre 2023

Èze



MENTON

Conferenza di Sue Wootton, scrittrice neozelandese specializzata in poesia e narrativa breve.

Sabato 23 Settembre 2023

Bibliothèque L'Odyssée

8 avenue Boyer



Fête de la Saint-Michel - Festa di San Michele

Domenica 24 settembre 2023 da 10:00 fino a 16:00

Come ogni anno, l'ultima domenica di settembre è dedicata alla celebrazione di san Michele. Il protettore della città è onorato dai suoi abitanti.

Considerato il più potente e bello di tutti gli angeli - particolarmente popolare in Provenza - san Michele veglia, accanto a san Pietro, su Mentone e i suoi abitanti da secoli. Un tempo, la sua festa segnava il punto di partenza o di rinnovo dei contratti di locazione, l'espressione «fare san Michele» significava allora la fine del contratto di locazione, il trasloco.

Domenica 25 settembre dalle 10.00 alle 16.00.

10:00: Messa solenne

11.30 : Partenza della processione

12.15 : Discorsi

Tariffa unica 15 € Gran pranzo di San Michele "Vitello allo spiedo

Basilique Saint-Michel Archange

Place de l'Eglise



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Exposition : Le château des Mystères

Fino al 13 novembre 2023

Musée Jean Cocteau - le Bastion

Quai Napoléon III



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



MONACO

Attività - "Appuntamento dei più piccini"

Giovedì 21 settembre 2023, dalle 9.30 alle 11.30

Appuntamento dei più piccini: Spazio multisensoriale.

Bibliothèque Princesse Caroline

1, boulevard Albert Ier



Evento - "Father&Son"

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023

Father&Son™ riunisce per un fine settimana padri e figli amanti delle cose belle, per un evento riservato esclusivamente alle Aston Martin di tutte le epoche: particolare riguardo ai dettagli, ristoranti accoglienti, hotel di prima categoria, incontri con altri equipaggi che condividono la stessa filosofia. Monaco è il punto di partenza e di arrivo, per cui gli equipaggi possono scoprire e vivere momenti indimenticabili nel Principato.f

Principauté de Monaco



Conferenza - "I 1000 primi giorni di un bebé"

Sabato 23 settembre 2023, dalle 10.30 alle 12

"I 1000 primi giorni di un bebé" - Conferenza

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Concerto - "Aperitivo con Concerto"

Sabato 23 settembre 2023 alle 18

Aperitivo con concerto

Espace Léo Ferré



Mostra - "Au cœur d'un regard - Jane Gemayel"

Fino a sabato 23 settembre 2023, da martedì a sabato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

"Au cœur d'un regard" offrirà ai visitatori una retrospettiva dell'espressione artistica di Jane Gemayel, che combina tecniche tradizionali e contemporanee per creare opere che riconsiderano i confini dell'arte ed evocano emozioni profonde che invitano gli spettatori a immergersi in un mondo di bellezza e sensibilità.

Galerie Adriano Ribolzi

3/7 avenue de l'Hermitage



OPMC - "Concerto di apertura - Commemorazione di Ranieri III".

Domenica 24 settembre 2023 alle 18.00

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto di apertura - Commemorazione Ranieri III". Diretto da Kazuki Yamada, soprano: Eleanor Lyons, mezzosoprano: Gerhild Romberger, coro: CBSO Chorus, direttore: Simon Halsey. Programma: Panufnik, Mahler.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concerto - "Picnic music"

Martedì 26 settembre 2023, dalle 12 alle 14

Portate il vostro pranzo al sacco alla Videoteca-Sonoteca ogni martedì dalle 12.00 alle 14.00, per una pausa pranzo prima di un concerto.

Médiathèque de Monaco - Sonothèque José Notari

19, boulevard Princesse Charlotte



Mostra - "Passione per le Pietre"

Da martedì 26 a venerdì 29 settembre 2023, dalle 12 alle 18

Marie-Andréa Zammit, consulente d'arte a Parigi-Ginevra-Monte-Carlo, presenta Passione di pietre. Pietre preziose e pietre in generale con molti artisti, pittori e scultori e un ospite d'onore: il pittore svizzero Michel Bernard, unico detentore al mondo di LAP, uno dei materiali più sorprendenti dell'Art Déco, nata ad Antony nel 1923.

Le Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace



Teatro - "Le Misanthrope - Molière"

Martedì 26 settembre 2023 alle 20

Il regista e commediante Thomas Le Douarec ci offre una versione in chiave moderna del capolavoro di Molière, trasponendo l'azione della commedia ai giorni nostri, nel mondo del jet-set. Senza ricorrere a ulteriori provocazioni, sottolinea la modernità del linguaggio e del messaggio del drammaturgo e ci ricorda l'uomo ribelle che era un tempo.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Attiivtà - "Torneo di videogiochi"

Mercoledì 27 settembre 2023, dalle 14 alle 16

Torneo di videogiochi

Bibliothèque Princesse Caroline



Attività - "Il Giuramento di Pamfir"

Mercoledì 27 settembre 2023, dalle 19.00 alle 19.30

Una sessione di cine-club.

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari



Attiivtà - "Laboratorio Acchiappa-sogni"

Fino al 29 settembre 2023, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16

Creazione di acchiappa-sogni con giungo e piante grasse artificiali.

Giardino Esotico del Principato di Monaco

62, boulevard du Jardin Exotique



Attività - "Laboratori di composizioni"

Fino al 29 settembre 2023, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16

Apprendimento di varie tecniche per creare una composizione di piante grasse e per capire come prendersi buona cura della flora.

Giardino Esotico del Principato di Monaco

62, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "George Condo - Humanoïdes"

Fino a domenica 1 ottobre 2023

Secondo George Condo, "l'Umanoide non è un mostro di fantascienza, è una forma di rappresentazione che utilizza mezzi tradizionali per portare in superficie emozioni profonde di una persona". In otto capitoli, la mostra ripercorre la continuità di un nutrico corpo di lavoro che spazia dagli "alieni" all'elenco telefonico per le serate mondane, da Guido Reni a Bugs Bunny. Punteggiata da dipinti appositamente realizzati, la mostra apre le porte alla fabbrica, tanto folle quanto erudita, di Les Humanoïdes. Curatore: Didier Ottinger, Scenografo: Christophe Martin.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Santo Sospir - Mauro Restiffe / Jean Cocteau"

Fino a domenica 15 ottobre 2023

Il Nouveau Musée National de Monaco presenta "Santo Sospir", una mostra dell'artista Mauro Restiffe, ispirata alla casa che Jean Cocteau abitò e decorò a Saint-Jean Cap-Ferrat tra il 1950 e il 1962. Negli spazi di Villa Sauber, questa conversazione silenziosa, orchestrata da Restiffe, assomiglia a un montaggio cinematografico, alternando riprese da lontano e da vicino, stampe monumentali e formati più intimi, e alimenta una visione incarnata della villa tatuata, in cui compare un autoritratto (senza volto) del suo autore.

Da martedì 13 giugno a domenica 15 ottobre 2023

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a domenica 5 novembre 2023

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



NIZZA

COUPE DU MONDE DE RUGBY FRANCE 2023

17:45 - Sunday 24 September 2023 - Scotland - Asia/Pacific 1.

Allianz Riviera

Boulevard des jardiniers



2 ÈME ÉDITION DES RENDEZ-VOUS CONNECT BY CNES – LE NEWSPACE AU COEUR DE L’INNOVATION

Giovedì 21 settembre 2023.

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



OUVERTURE DE SAISON, TEATRO

Venerdì 22 settembre 2023 alle 18:30.

Venite alla festa di apertura della stagione venerdì 22 settembre dalle 18.30!

Presentazione della stagione da parte di Alexandre Vandekerkhove, Direttore dell'Espace Magnan e Responsabile della programmazione di

Spectacle Vivant, e dei nostri patrocinatori della stagione, Pascal Renault e Jeff Bizieau, co-direttori di Le Sixièmétage.

Questa presentazione prevede performance di danza di Jeff Bizeau e del talentuoso contrabbassista Jean-Christophe

Bournine, in arte Merakhaazan.

Per concludere in bellezza la stagione, vi invitiamo a condividere un momento di convivialità con un buffet.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



LA DÉLICATESSE, TEATRO

Sabato 23 settembre 2023 alle 20:30.

Tratto da La délicatesse di David Foenkinos ©Editions Gallimard

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



CONFÉRENCES DE L’ARON, CONFERENZA

Sabato 23 settembre 2023 alle 15.

Sabato 16 dicembre 2023 alle 15.

Sabato 23 marzo 2024 alle 15.

Le conferenze ARON si svolgono nel foyer Caballé dell'Opéra.

L'ARON (Association pour le Rayonnement de l'Opéra de Nice) è il braccio culturale della Città di Nizza, che lavora per promuovere il programma dell'Opera presso i suoi membri.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



ASSOCIATION ACCRORGUE – « CONCERT ORGUE ET ORCHESTRE », CONCERTO

Domenica 24 settembre 2023 alle 15:30.

Chantal de Zeeuw, Organo

"Les Archets du Roy

Jean-François Sénart, direttore d'orchestra

In programma:

Bach, Corette, Haendel

In programma:

"Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi

Eglise Saint Paul

28 avenue de Pessicart



EXPOSITION – NOMS DE DIEUX ! SURRÉALISME ANTIQUE PAR CÉSAR MALFI

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Nella cornice dei famosi resti dell'antica città di Cemenelum (l'attuale quartiere di Cimiez), "Noms de Dieux" entra nella storia.

Per la prima volta, il Museo Archeologico di Nizza diventa il parco giochi di un artista di strada: César Malfi.

A 27 anni, César MALFI, noto per i suoi anacronistici capolavori murali dai formati sproporzionati, interpreta con brio un posto di rilievo nella storia. "Lo spazio urbano è un mezzo plastico a sé stante, sia nel XXI secolo che nell'antichità", afferma. Al di là della sua giovane esperienza, ci offre un'illustrazione plastica della storia carica di maturità. Il giovane artista si interroga sul posto e sul ruolo delle divinità nello spazio pubblico facendo ballare un ballo di divinità antiche su note moderne.

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



EXPOSITION – MATISSE ANNÉES 1930 À TRAVERS CAHIERS D’ART

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Chiuso il martedì.

Questa mostra è coprodotta con il Musée de l'Orangerie di Parigi e con il Philadelphia Museum of Art.

A Philadelphia la mostra si terrà dal 19 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023, mentre a Parigi dal 1° marzo al 29 maggio 2023.

Nel 1930, Matisse lascia la Francia per un viaggio negli Stati Uniti e poi a Tahiti, segnando così volontariamente un punto di svolta, addirittura una pausa nel suo lavoro. La commissione al dottor Albert C. Barnes di una grande decorazione murale per il suo museo a Merion, inaugura per l'artista una rinnovata riflessione sulla decorazione, la sintesi e la monumentalità. Questo importante risultato è stato accompagnato da nuove procedure, in particolare l'uso di fogli di guazzo colorati e l'uso di fotografie di stato che gli hanno permesso di sviluppare la sua composizione nel formato finale. Anche il disegno diventa più conciso e stilizzato, mentre allo stesso tempo diventa il mezzo principale e la manifestazione di un metodo improvvisativo che l'artista sviluppa in questo periodo. La produzione di Matisse in questo decennio è quindi caratterizzata da un nuovo radicalismo sintetico e decorativo che lo avvicina a Picasso e ai surrealisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – UNE ODE À LA NATURE DE JEFFREY CONLEY

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra rappresenta un momento chiave nel percorso personale di Jeffrey Conley. Composta da 52 stampe dell'artista, è stata il punto di partenza per una riflessione sull'evoluzione delle sue fotografie e della sua vita negli ultimi trent'anni.

Il fotografo americano Jeffrey Conley fa parte della grande tradizione della fotografia di paesaggio negli Stati Uniti. In America, in Islanda, in Nuova Zelanda o in Svizzera, le sue immagini sublimi e poetiche rendono omaggio alla bellezza della natura e ne rivelano la dimensione spirituale. La luminosità meditativa delle sue fotografie è il risultato di un approccio profondamente contemplativo alla natura. Jeffrey Conley si unisce al suo grande precursore Ansel ADAMS e, come lui, il suo lavoro incarna un appello a ripristinare la piena consapevolezza e il rispetto per la natura.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – BRIQU’AMATA – DES LEGOS ET DES HOMMES

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra a Terra Amata sarà l'occasione per presentare le fotografie di MiniDariusT e i diorami Lego® e per tornare alla preistoria per scoprire o riscoprire il sito acheuleano di Terra Amata.

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

FINI AL 25 SETTEMBRE 2023

Il Museo Palais Lascaris della Città di Nizza presenterà, dal 15 aprile al 25 settembre 2023, le opere dell'artista Odon in una mostra intitolata "Odon, metamorfosi barocca". Essa riunisce più di 60 trecce e disegni recenti dell'artista.

Palais Lascaris 15 rue Droite



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

Fino al 25 settembre 2023

Palais Lascaris

15 rue Droite



LA PROMENADE D’ORLINSKI, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Opere d'arte in città :

Orso in piedi - incrocio Gambetta / Promenade des Anglais

Wild Kong - Quai des Etats-Unis

Kong Baril - Piazza Masséna

Cavallo - Basilica di Notre-Dame

Origine Kong - Piazza della Liberazione

T REX - Piazza Leclerc

Leone Ruggente - Piazza Garibaldi

Coccodrillo - Jardin de la Roseraie à Cimiez

Orso che cammina - Ile de Beauté

Kong - #ILOVENICE - quai Rauba Capéu

Divers lieux dans la Ville de Nice



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – RACINES DE PASCALE DIELEMAN

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Château de Bellet

482 chemin de Saquier



EXPOSITION – “NOUS VIVONS DANS L’ÉCLAT” THU-VAN TRAN

Fino al 1°OTTOBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION – OUI, MAIS DES MOTS ÉTENDARDS DE CAROLINE TRUCCO

FINO AL 1° OTTOBRE 2023

Caroline Trucco sviluppa un approccio artistico che collega questioni etnografiche e politiche. Come narratrice, diffonde storie di lotta e di emancipazione negli spazi espositivi.

La mostra è una resa poetica delle indagini e delle riflessioni che l'artista ha condotto negli ultimi dieci anni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION VASARELY

FINO AL 22 OTTOBRE 2023

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



JOHN WOOD & PAUL HARRISON, ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

L'Espace à vendre è lieto di annunciare la prima mostra personale a Nizza di due artisti britannici di fama internazionale: John Wood e Paul Harrison.

Dopo oltre 10 anni di preparazione è nata la collaborazione tra i due artisti e l'Espace à vendre.

Espace à vendre

10 rue Assalit



MOUSSA SARR LA BÊTE! - ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

Nella sua prima mostra personale a Nizza, "C'est la bête!", il giovane artista Moussa Sarr, il cui mezzo preferito è il video, presenterà una raccolta dei suoi video e una fotografia della sua performance In progress #1.

Espace à vendre

10 rue Assalit



L’AUTOMNE DE L’IMAGE, FESTIVAL

FINO AL 03 DICEMBRE 2023

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visita guidata: Leggende e storie nel villaggio

Invito a una fuga sorprendente nel cuore del villaggio. Incontrate le anime del villaggio che vi racconteranno le leggende e le storie del passato. Una visita originale, fuori dai sentieri battuti, per scoprire o riscoprire Roquebrune-Cap-Martin.

La visita inizia nella piazza del villaggio, dove la guida vi accoglie sotto un albero di ulivo. La visita del villaggio si svolge nelle strade acciottolate, dove si sale e si scende un gran numero di gradini. Il dislivello è lieve e ci si ferma regolarmente per ascoltare le diverse storie e i racconti della guida. A differenza di una visita guidata, questa scoperta del villaggio avviene in un'atmosfera amichevole e atipica.

Cosa portare: scarpe comode (camminate e leggera pendenza)

Sabato 24 settembre 2023 dalle 17 alle 18,30

Place des 2 Frères



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

EXPOSITION EN PLEIN AIR « TENSION ENTRE CIEL ET TERRE » DE NICOLAS LAVARENNE

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Dans le village



SAINT JEAN CAP FERRAT

LE CHALLENGE DES 2 BAIES

Sabato 23 settembre 2023.

Au Programme :

7h-11h : partie de pêche

12h : pesée, classement, remise des prix et buffet

12h-15h : course de régate

18h30 : classement, remise des prix avec port de l'amitié et animation musicale.

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat



SAINT-MARTIN-DU-VAR

LE PARCOURS DU PETIT ALPINISTE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Saint-Martin-Vésubie



TENDE

ESPOSIZIONE “L’ARTE FA IL SUO CIRCO”

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Tourrette-Levens

TOUËT-DE-L'ESCARÈNE

CHANTE FUGAIN

Venerdì 25 agosto 2023 ore 21

Place de l'Église



VENCE

Soirée américaine de l'Orchestre Philarmonique de Nice

Domenica 24 settembre 2023 ore 18,30

Cathédrale



ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 22/09/2023, ogni giorno.

14 soirées d'observation du ciel étoilé, ouvertes à tous !

Septembre : le 06 à 18h30 et les 8, 12, et 22 à 20h00.

Col de Vence



EXPOSITION AGNÈS SANDAHL

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Château Saint-Martin & Spa

2490 Avenue des Templiers



EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

ESPOSIZIONE “TUTTO SEMBRAVA COSÌ CALMO” DELL’ARTISTA JEANNE SUSPLUGAS

FINO AL 29 SETTEMBRE 2023

Chapelle Saint Elme, jardins et courtines de La Citadelle

Place Emmanuel Philibert