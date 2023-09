Torino: a Palazzo Barolo torna la Grande Arte con la mostra “MARC CHAGALL - Gli stati dell’anima”

Il pittore del colore si mescola col pittore poeta in un’esposizione dove colore, sentimenti, ottimismo e allegria sono protagonisti. Oltre settanta opere dallo stile artistico unico, immaginifico e sognante, a scoprire ed analizzare con gli occhi di Chagall tutti gli stati dell’anima. Una produzione Next Exhibition, in collaborazione con l’Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino.

Dopo il grande successo della mostra “Da Monet a Picasso”, a Palazzo Barolo torna la Grande Arte con la mostra “MARC CHAGALL Gli stati dell’anima”.

Marc Chagall (Lëzna, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 1985), è uno dei pittori più amati di sempre, di origine bielorussa e naturalizzato francese.

Uno stile artistico unico - immaginifico, sognante, colorato - per un artista che non ha mai permesso al suo stile di essere classificato, sfuggendo a ogni facile etichetta ed influenzando generazioni di artisti, da pittori a poeti, sconfinando nella danza e nella scenografia.

Il “pittore del colore” si mescola col “pittore poeta” in un’esposizione dove colore, sentimenti, ottimismo e allegria sono protagonisti: opere da “Maternité Suite”, da “I sette peccati capitali”, da “Le Favole di La Fontaine”, da “Le Lettere invernali” e, ancor di maggiore pregio, da “Daphnis e Chloe”, “La storia di Exodus” e da “Celui qui les sans les sans rien dire”.

Per arrivare ad una serie di meravigliose litografie dai colori vibranti e dagli scenari onirici, intrisi da una fortissima vena poetica, tipici di Chagall.

L’artista insegue la bellezza e la magia del sogno, amandone la poesia e la simbolica e misteriosa spazialità mistica. Non indaga la propria psiche, ma è interessato a compiere un viaggio nel suo mondo interiore, nel suo passato, nella storia della sua gente e nel ritrovamento della sacralità della vita che teme possa essere perduta. Chagall ripone nelle sue opere una marcata allegria di vivere a contrastare le difficoltà quotidiane che ha provato e le persecuzioni religiose con cui si è scontrato in una vita quasi centenaria. L’essenza è presente nelle illustrazioni della Bibbia, con le opere più cariche di significati simbolici. L’artista afferma in merito: “Se tutta la vita arriva inevitabilmente ad una fine, dobbiamo colorarla con i nostri colori di amore e speranza. In questo amore risiede la logica sociale della vita e l’essenza di tutta la religione. Per me la perfezione nell’arte, così nella vita, proviene da questa fonte biblica.”

Grande peso hanno sulla sua formazione le assidue letture della letteratura ebraica e delle fiabe popolari russe, abitate da uomini e donne che possono volare, da un mondo immaginato capovolto e da animali che parlano. Le iconografie naturali ricorrenti dei suoi dipinti sono tutte chiare e riconoscibili: dagli uccelli ai pesci, dalle capre ai cavalli. E ancora i fiori e gli strumenti musicali.

La collezione, composta da oltre settanta opere, è a tutti gli effetti la serie più di taglio femminile del pittore, ritraendo donne forti e valenti, che amano e sono amate. Un tema dominante quindi - quello dell’amore - in tutte le sue forme e contraddizioni. Perché nella vita, proprio come nella tavolozza del pittore, non c’è che un solo colore capace di dare significato alla vita e all’arte: il colore dell’amore.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

La mostra sarà aperta: Dal Martedì al Venerdì 10 – 17.30 Sabato, Domenica e Festivi 10 – 18.30 Lunedì chiuso Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura. Tutte le informazioni sulla mostra sul: sito www.mostramarcchagall.it FB /nextexhibition IG next.exhibition

PREZZI E MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI

Dal martedì al venerdì:

· intero: 13,70 euro on-line; 12,50 euro box office

· ridotto: 11,70 euro on-line; 10,50 euro box office

Sabato, domenica e festivi:

· intero: 16,70 euro on-line; 15,50 euro box office

· ridotto: 13,70 euro on-line; 12,50 euro box office

Ridotto gruppi/cral (minimo 15 persone e massimo 20 persone): 9,70 euro on-line;

8,50 euro box office.

Ridotto scuole (minimo 15 alunni): 7,70 euro on-line; 6,50 euro box office.

Open (visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data precisa al momento dell’acquisto; ideale nel caso si regali il biglietto per la mostra): 19,70 euro on-line; 18,50 euro box office.

I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratuitamente.

Prevendita con il circuito Ticket One e vendita anche presso il botteghino della mostra presso Palazzo Barolo nei giorni e negli orari di regolare apertura della mostra.

Maggiori informazioni sulla mostra chiamando il numero 349/5760881 o scrivendo all’indirizzo e-mail info@mostramarcchagall.it