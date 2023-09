Milano Fashion Week, gli abiti da lavoro sfilano in passerella

Due imprenditrici di Orbassano (TO) osano affiancare, per la prima volta, il mondo dell’abbigliamento professionale a quello del fashion tradizionale con 47 modelli in passerella e 26 indossatrici a rappresentare medici, estetiste, hair stylist Claudia e Tiziana Rubioglio: «Importante sentirsi bene, sicuri e a proprio agio sul posto di lavoro, lo stile delle divise rappresenta il primo biglietto da visita»

La passerella organizzata da Yes Brand, in occasione della Milano Fashion Week, dà spazio ad una “prima” assoluta: gli abiti da lavoro diventano parte integrante di una passerella della moda milanese, con le divise da estetista, dentista, hair stylist, infermiera ad impreziosire il portamento di 26 modelle con 47 passaggi sul red carpet.

Lo “Spazio Antologico” degli East End Studios a Milano ha visto la presentazione di numerose collezioni di brand emergenti, in un evento organizzato da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia, con il patrocinio di Assomoda-Confcommercio Milano.

Le sfilate hanno presentato le collezioni di aziende italiane ed internazionali all’interno dell’iconico dipinto del Botticelli, “La Nascita di Venere”: fra loro anche la West Rose di Orbassano, con la sua linea di moda professionale.

«Siamo orgogliose ed emozionate perché è stato davvero un esordio in passerella per noi – spiegano Claudia e Tiziana Rubioglio, sorelle titolari della West Rose -. Una “premiere” che ci ha permesso di osare un nuovo stile di abbigliamento professionale che valorizzi la femminilità anche sul luogo di lavoro. A nostro parere sicurezza e comfort di un lavoratore passano anche attraverso il suo modo di vestire: le tendenze del fashion comune si adattano tranquillamente anche alle divise professionali».

La West Rose di Orbassano è uno dei principali produttori italiani di abbigliamento professionale Made in Italy: fornisce abbigliamento da lavoro ad attività di tutti i tipi e in ogni settore aziendale.

«Vogliamo che tutti coloro che indossano una delle nostre uniformi si sentano speciali, unici e alla moda ma allo stesso tempo sicuri e comodi – aggiungono le sorelle Rubioglio - con abiti da lavoro che siano eleganti, pratici e che contemporaneamente si adattino e valorizzino il corpo della persona che le indossa. E non solo: ricordiamo che spesso la divisa da lavoro costituisce un’arma efficace anche per prevenire gli infortuni».

Un aspetto importante, che va ben oltre l’aspetto estetico e il design degli abiti da lavoro.