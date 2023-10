A novembre Nizza ospiterà l'Eurovision Junior 2023, il più grande concorso di canto per bambini

Nizza si appresta ad ospitare l'Eurovision Junior 2023, il più grande concorso di canto per bambini che si terrà, per la seconda volta, in Francia.



Dopo la vittoria di Lissandro davanti a 33 milioni di spettatori, la Francia organizza la ventunesima edizione dell'Eurovision Junior, l’omologo, riservato a ragazzini tra i 9-14 anni, del più grande concorso di canzoni del mondo.



Sarà France Télévisions, e nello specifico la seconda rete di France TV assieme con l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) a proporre ai telespettatori un evento tanto caro al pubblico europeo e la città ospitante sarà Nizza.



Saranno i rappresentanti di 16 Paesi a gareggiare, dal vivo, domenica 26 novembre 2023: l'Eurovision Junior 2023 si svolgerà al Palais Nikaïa.



Questi i sedici Paesi in gara : Francia, Armenia, Estonia (prima partecipazione), Albania, Georgia, Germania, Irlanda, Malta, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Ucraina, Regno Unito, Macedonia del Nord.



Entusiasta il commento di Christian Estrosi, sindaco di Nizza: “È un onore per la Città di Nizza ospitare una rinomata competizione europea come l'Eurovision Junior che riunisce una ventina di paesi partecipanti e più di 33 milioni di persone.

Nizza non è solo una località unica, iscritta nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO, un luogo eccezionale per mettere in luce i candidati all'Eurovision Junior.

E’ molto di più: affidarsi alla Città di Nizza per accogliere e organizzare nel nostro Palazzo Nikaia questa serata unica è una prova che siamo una metropoli europea organizzatrice di eventi mondiali e culturali.



L'Eurovision Junior permetterà alla Città di Nizza di irradiarsi ancora una volta in tutta Europa grazie a un'importante copertura mediatica con 200 giornalisti presenti e una forte visibilità sui social network. Si possono prevedere importanti ricadute economiche, con oltre 5.000 pernottamenti generati dall'evento”.



Fra i 16 giovani talenti, provenienti da 16 Paesi che gareggeranno sotto gli occhi di milioni di spettatori, anche Zoé Clauzure, 13 anni e semifinalista di The Voice Kids, che rappresenterà la Francia con la sua canzone «Coeur».

La competizione sarà presentata da Laury Thilleman e Olivier Minne e dalla nizzarda Carla Lazzari, finalista di The Voice Kids e rappresentante della Francia all'Eurovision Junior nel 2019.