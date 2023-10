Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre 2023 - 13e Faites de la Peinture - Salle du 08 mai – Dalle 10 alle 19



Da Giovedì 5 a sabato 7 ottobre 2023 - Quelqu'un de bien - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30



Da venerdì 6 al 28 ottobre 2023 - Festival Boeuf Théâtre - Théâtre Le Tribunal- Dalle 18,30



Da venerdì 6 ottobre a domenica 8 ottobre poi da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023 - L'Anniversaire - Théâtre Antibéa - Venerdì e Sabato ore 20h30 – Domenica ore 16



Sabato 07 ottobre 2023 - Harmonie Antiboise - 150 ans - Chapelle St Bernadin- Ore 18



Domenica 08 ottobre 2023 - Loto de la Chorale du Soleil - Espace Fort Carré – Ore 11



Exposition Octobon – Fino all’8 ottobre 2023 - Square Albert 1 er



Exposition Fotofolies 2023 - Fino al 20 ottobre 2023 - Lieux multiples



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Fino al 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Les Casemates de la Création - Olivia Barisano

Fino al 14 Novembre

Exposition "En face du temps"

Entrée Libre

Casemates Bd d'Aguillon, en face de l'espace d'exposition les Arcades.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h



Polymorphie de Jean-Marc SCANREIGH

Artiste en résidence à la villa Fontaine et invité par l’association l’Atelier du Safranier

Fino al 30 dicembre 2023

Atelier du Safranier

Boulevard d'Aguillon



Droles d'engins volants

Fino al 31 dicembre 2023

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



BEAULIEU

COMEDIA: LA ASCOLTO - TEATRO

Venerdì 6 ottobre 2023 alle 20,30.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BREIL SUR ROYA

Fiera agricola

Domenica 8 Ottobre 2023 dalle 9alle 18

Place Biancheri, place Brancion, Bd Rouvier

Centre Village



CAGNES SUR MER

EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

CONFÉRENCE, ASTRONOMIE ET MUSIQUE

Venerdì 6 ottobre 2023 ore 17,30

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



EXCURSION, PROMENADE GUIDÉE DU SUQUET

Venerdì 6 ottobre 2023 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - "CHAMANES. DIALOGUES AVEC L’INVISIBLE"

Venerdì 6 ottobre 2023 ore 15,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CONCERT DOWDELIN

Electro Créole

Sabato 7 ottobre 2023 ore 20,30

C'Picaud



SALON INTERNATIONAL DU TOURISME

Da sabato 7 ottobre a domenica 8 ottobre 2023 dalle 10 alle 18

Hôtel Canopy by Hilton, 2 boulevard Jean Hibert à Cannes



SPECTACLE, LE PRÉNOM

Sabato 7 ottobre 2023 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE

Autour de l'exposition "Jean-Philippe Roubaud - À l'ombre de la lumière"

Sabato 7 ottobre 2023 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CONCERT, UNE ŒUVRE, UNE HEURE - LES ILLUMINATIONS

Domenica 8 ottobre 2023 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERT, DE MOZART AUX CHANSONS KLEZMER

Domenica 8 ottobre 2023 ore 20

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLET, LES POULES AUX YEUX D'OR

Domenica 8 ottobre 2023 ore 16

Espace Mimont

5 rue de Mimont



ATELIER, UNE ARTISTE ENGAGÉE, LA PRINCESSE ANNA GAGARINE-STOURDZA

Lunedì 9 ottobre 2023 ore 10,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ATELIER, LES AURORES BORÉALES

Mercoledì 11 ottobre 2023 ore 10,30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



EXPOSITION, CHAMANES - DIALOGUES AVEC L'INVISIBLE

Fino a venerdì 10 novembre 2023

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EZE

EXPOSITION THIERRY BEAUVILAIN OUVRARD

Fino al 30 settembre 2023

Èze



GORBIO

Fête de la Branda (Festa dell'Acquavite)

Questa festa emblematica di Gorbio è ormai ben radicata nelle

I visitatori numerosi l i' apprezzano e vi ritornano volentieri per rivedere distillare l’alambicco sulla piazza, evento sempre più raro nella nostra regione.

Nelle Alpi Marittime, la vinaccia di Provenza è conosciuta come Branda. Si tratta dello stesso brandy ottenuto dalla distillazione di vinacce fermentate.

Dall'8 ottobre 2023 al 9 ottobre 2023, dalle 10 alle 20

Gorbio



Mostra di pittura di Michel Isnard - château-musée Lascaris

Fino al 30 novembre 2023

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre 2023

16 Rue du Château



MENTON

Conferenza "Anna Maria Ortese" presentata da Patrick Mégevand e Roberta

Sabato 7 Ottobre 2023

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 avenue Boyer



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Exposition : Le château des Mystères

Fino al 13 novembre 2023

Musée Jean Cocteau - le Bastion

Quai Napoléon III



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Sabato ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata e degustazione al Domaine Gannac

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Maison Gannac

2970 Route de Super Garavan



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



MONACO

Teatro - "La Délicatesse"

Giovedì 5 ottobre 2023 ore 20

BASATO SU LA Délicatesse DI DAVID FOENKINOS. David Foenkinos ha scritto un testo raro, leggero, spiritoso e profondamente umano. Il suo adattamento per il palcoscenico, portato in scena da un trio di attori di talento, offre un vero momento di emozione e felicità.

Giovedì 5 ottobre 2023, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Evento - "VaterUndSohn"

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023

VATERUNDSOHN™ riunisce per un fine settimana padri e figli amanti delle cose belle per un evento riservato esclusivamente alle Porsche di tutte le epoche: attenzione e cura ai dettagli, ristoranti accoglienti, hotel di prima categoria, incontri con altri equipaggi che condividono la stessa filosofia. Monaco è il punto di partenza e di arrivo, per cui gli equipaggi possono scoprire e vivere momenti indimenticabili nel Principato.

Principauté de Monaco



Spettacolo - "STOMP"

Venerdì 6 alle 20h30, sabato 7 alle 15 e alle 20.30, domenica 8 ottobre 2023 alle 20.30

Dopo oltre 12.000 spettacoli e un successo strepitoso riscosso con oltre 15 milioni di spettatori in tutto il mondo, STOMP si esibisce per la prima volta nel Principato. Dita che schioccano, pentole che tintinnano, carrelli che si scontrano: Stomp rompe tutti gli schemi. Con un ritmo frenetico, la troupe sorprende con il suo genio creativo in un mitico spettacolo. Questa sensazionale troupe di percussionisti propone un irresistibile cocktail di percussioni, danza, teatro e comicità, con una colonna sonora inebriante ispirata alla frenesia della vita quotidiana.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Evento - 54° Concorso Internazionale di Bouquet

Da sabato 7 a domenica 8 ottobre 2023

Sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Sovrano e la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, il tema del 54° Concorso Internazionale di Bouquet, in omaggio al Principe Ranieri III, sarà "La Festa del Circo", nell'anno del centenario della sua nascita. Organizzato dal Garden Club di Monaco. I partecipanti provenienti da tutta Europa dovranno sfoderare la loro creatività per ideare composizioni floreali che siano vere e proprie opere d'arte.

Tunnel Riva

8 Quai Antoine 1er



Concerto - "Faada Freddy"

Sabato 7 ottobre 2023 alle 20.30

Dopo una lunga pausa discografica scandita da quasi 300 date di concerti in tutto il mondo, il cantante senegalese Faada Freddy torna con il suo EP "Tables will turn". Il "dandy di strada" è tornato, fedele come sempre al suo stile musicale e al suo espediente di usare voce e corpo per imitare suoni e ritmi. Con questo tramite, promette di trasmettere una filosofia: "Quando tutti i tuoi sogni sembrano dissolversi in una nuvola di confusione, ricorda che è solo una tempesta passeggera". Un concerto da non perdere!

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



"Concerto sinfonico - Omaggio a Rachmaninoff

Domenica 8 ottobre 2023, ore 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico - Omaggio a Rachmaninoff". Direttore: Dmitry Matvienko, pianista: Simon Trpceski. Programma: Prokofiev, Rachmaninoff.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Mostra - "Santo Sospir - Mauro Restiffe / Jean Cocteau"

Fino a domenica 15 ottobre 2023

Il Nouveau Musée National de Monaco presenta "Santo Sospir", una mostra dell'artista Mauro Restiffe, ispirata alla casa che Jean Cocteau abitò e decorò a Saint-Jean Cap-Ferrat tra il 1950 e il 1962. Negli spazi di Villa Sauber, questa conversazione silenziosa, orchestrata da Restiffe, assomiglia a un montaggio cinematografico, alternando riprese da lontano e da vicino, stampe monumentali e formati più intimi, e alimenta una visione incarnata della villa tatuata, in cui compare un autoritratto (senza volto) del suo autore.

Da martedì 13 giugno a domenica 15 ottobre 2023

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Mostra - "Pablo Picasso e l'Antichità"

Fino a domenica 15 ottobre 2023

"Pablo Picasso e l'Antichità", una nuova mostra al Palazzo dei Principi, organizzata nell'ambito della collaborazione internazionale "Celebrazione Picasso 1973-2023" in occasione del 50° anniversario della morte del pittore spagnolo. La selezione di opere proviene dalla Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA) e dalla collezione Nahmad e permetterà ai visitatori di scoprire l'influenza delle antiche culture greche e romane sulla sua opera.

I Grandi Appartamenti del Palazzo del Principe

Place du Palais



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a domenica 5 novembre 2023

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Evento - "3° Festival des Etoilés Monte-Carlo"

Fino a sabato 11 novembre 2023

Forte del successo riscosso negli anni precedenti, il "Festival des Etoilés Monte-Carlo" torna per la sua terza edizione! Appuntamento con cene a 4 mani e nuove collaborazioni inedite! Scoprite gli chef ospiti della Société des Bains de Mer stellata di Monte-Carlo e prenotate i vostri piatti gourmet unici. A novembre, largo al Gala dei Monte-Carlo Star Awards, che quest'anno si terrà presso la Salle Empire dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo. L'arte culinaria sarà sotto i riflettori con i nostri 4 chef stellati Michelin - Alain Ducasse, Yannick Alléno, Dominique Lory e Marcel Ravin - che cucineranno davanti a voi, per una serata memorabile.

Principauté de Monaco



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



NIZZA

FESTIVAL DE CRÉATIONS 2023

Dal 05/10 al 23/10/2023, ogni giorno.

Quest'anno, venti teatri di Nizza e dell'area metropolitana della Costa Azzurra presenteranno ciascuno una nuova produzione. In cartellone, il teatro, ma anche la danza, il circo, la marionetta e la musica, per grandi e piccini...

Divers lieux de Nice



UN FESTIVAL C’EST TROP COURT

Dal 06/10 al 13/10/2023, ogni giorno.

Divers lieux à Nice

10 rue Penchienatti



ESCAPE GAME, OPERA

Venerdì 6 ottobre 2023 alle 19.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



CERCLE WAGNER, CONFERENZA

Sabato 7 ottobre 2023 alle 15.

Il Cercle Richard Wagner Rive Droite è stato fondato il 29 gennaio 2010 e ha appena festeggiato il suo tredicesimo anniversario.

Le conferenze del Cercle Richard Wagner Rive Droite si svolgono nel foyer Caballé dell'Opéra.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule

06300 Nice



ELISABETH BUFFET «MES HISTOIRES DE CŒUR»

ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 7 ottobre 2023 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



VIENS AVEC TON DOUDOU, OPERA

Domenica 8 ottobre 2023

Orari di apertura il domenica alle 10 e alle 11.

Portate i vostri bambini all'Opera e introduceteli al mondo dello spettacolo dal vivo fin da piccoli!

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



MUSIQUE DE CHAMBRE / LE LIED ROMANTIQUE ALLEMAND, CONCERTO

Lunedì 9 ottobre 2023 alle 12:15.

Lieder di Robert Schumann, Johannes Brahms, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Gustav Mahler et Richard Strauss.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



MAKE UP, TEATRO

Martedì 10 ottobre 2023 alle 20.

Mercoledì 11 ottobre 2023 alle 20.

Come nei suoi precedenti spettacoli, Open Space e Le Banquet, Mathilda May invita il pubblico a osservare gli esseri umani costretti a vivere insieme. Questa volta, si tratta di una giornata sul set di un film, vista dalla cabina di trucco.

Dietro questa cronaca ordinaria di una giornata di riprese si nascondono emozioni forti e contraddittorie. In un tira e molla tra il collettivo e l'individuale, il pubblico osserva con la lente d'ingrandimento sia l'impossibilità che l'incanto della convivenza.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



EXPOSITION VASARELY

FINO AL 22 OTTOBRE 2023

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



JOHN WOOD & PAUL HARRISON, ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

L'Espace à vendre è lieto di annunciare la prima mostra personale a Nizza di due artisti britannici di fama internazionale: John Wood e Paul Harrison.

Dopo oltre 10 anni di preparazione è nata la collaborazione tra i due artisti e l'Espace à vendre.

Espace à vendre

10 rue Assalit



MOUSSA SARR LA BÊTE! - ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

Nella sua prima mostra personale a Nizza, "C'est la bête!", il giovane artista Moussa Sarr, il cui mezzo preferito è il video, presenterà una raccolta dei suoi video e una fotografia della sua performance In progress #1.

Espace à vendre

10 rue Assalit



L’AUTOMNE DE L’IMAGE, FESTIVAL

FINO AL 03 DICEMBRE 2023

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

EXPOSITION EN PLEIN AIR « TENSION ENTRE CIEL ET TERRE » DE NICOLAS LAVARENNE

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Dans le village



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION « LOUIS DOLLÉ & COMPAGNIE – LE SALON D’OCTOBRE »

DAL 6 AL 22 OTTOBRE 2023

BEN, DOLLE, MOYA, NADE, BROYELLE, NATERA... sans compter sur l’exposition en plein Air de Nicolas Lavarenne. L’association Cap des Arts propose ici une exposition exceptionnelle qui met à l’honneur l’Ecole de Nice.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



CONCERT LYRIQUE « RÊVERIES »

Sabato 7 ottobre 2023 alle 20.

Cristina COLLIER – VOIX

Marie JEE-HAE – VIOLON

Thomas DUPONT – PIANO

Suivi d'un dîner au restaurant La Diva (payant)

Programme :

3 chants de Rachmaninov pour le 150ème anniversaire de sa naissance dont un, le très célèbre Vocalises.

Il Sogno di Doretta (Le Rêve de Doretta) de Puccini,

Nella Fantasia de Morricone,

La Méditation de Thaïs

et d'autres chants et musiques pour nourrir vos rêves.

Eglise Saint Jean-Baptiste

18 avenue Jean Mermoz



FESTIVAL MOSAIC, CONCERTO

Fino a domenica 8 ottobre 2023, tutti i mercoledì, giovedì e domeniche alle 19:30.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



SAINT LAURENT DU VAR

THÉÂTRE – L’AFFAIRE DE LA RUE LOURCINE

Venerdì 6 ottobre 2023 ORE 20,30.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



FÊTE DU TERROIR USA, FESTA LOCALE

Domenica 8 ottobre 2023 dalle 9 alle 18.

Sfilata, atmosfera americana, mercato provenzale, animazione e tante sorprese.

Vieux Village, Parvis de l'Hôtel de Ville, Parc Layet, Avenue du 11 Novembre



VENCE

EXPOSITION AGNÈS SANDAHL

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Château Saint-Martin & Spa

2490 Avenue des Templiers



EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence