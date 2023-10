Ligue 1, domenica riprende il campionato. L'AS Monaco in casa con Metz in una partita da vincere (VIDEO)

La squadra durante un allenamento sul campo di La Turbie (Foto AS Monaco)

Dopo la parentesi internazionale per la Nazionale, è tempo di tornare al campionato. Dopo una bella vittoria contro lo Stade de Reims, l'AS Monaco torna tra le mura amiche per affrontare l'FC Metz, domenica 22 ottobre alle 17:05. Forti di cinque vittorie in otto partite, i monegaschi affronteranno i Messin che finora hanno collezionato tre sconfitte importanti.

Una buona opportunità, quindi, per mantenere la testa della classifica. Anche la storia è dalla parte a favore dei biancorossi: dopo 93 incontri disputati nel campionato francese, i monegaschi si sono infatti imposti 45 volte, contro 24 partite pareggiate e altrettante sconfitte. Un trend ancora più favorevole al Louis-II dove il bilancio è di 32 successi, 10 punteggi a reti bianche e 4 sconfitte: un rapporto di quasi il 70% di positività.

Ancora meglio negli ultimi due confronti dello scorso campionato dove l'AS Monaco si era imposto in entrambe le occasioni. Prima a Fontvieille con un solido successo interno per 4-0, per poi andare ad imporsi a Saint-Symphorien (1-2), grazie ad un gol stupendo di Myron Boadu all'inizio dell'ultimo quarto d'ora.

Vi proponiamo le immagini più belle di quella vittoria negli highlights di Monaco-Metz a cura del canale YouTube della società monegasca.