Monaco, oggi pomeriggio all'Auditorium Rainier III il concerto per ragazzi "Cabot-Caboche"

Oggi (mercoledì 18 ottobre) alle 15 all'Auditorium Rainier III il concerto per ragazzi "Cabot-Caboche" di e con Daniel Pennac sotto la direzione di Debora Waldman e la composizione musicale di Karole Beffa.

Coraggioso, Il Cane! Non bello, bello, ma un gran bel cagnolino ! Come lotta per vivere! Cosa cerca? Un'amante. Una vera, che lo ama davvero. Mela gli piace molto, al Cane. Una grande risata, capelli come un sole... Ahimè, è così capricciosa! Una vera caboche, questa Mela. Come farà Le Chien a domarla?

Durata approssimativa dello spettacolo un'ora corca, consigliabile al di sopra degli 8 anni.