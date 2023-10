Tre motivi per visitare Monte Carlo almeno una volta nella vita

Se si è alla ricerca di un posto da visitare definito da elementi come il fascino della bella vita, dello sfarzo e del lusso, allora Monte Carlo è la risposta giusta. Per capire quanto questo piccolo quartiere del Principato di Monaco sia davvero un mondo a parte è necessario visitarlo almeno una volta. Passeggiando tra le strade infatti, si rimane affascinati dalla bellezza dell’architettura avvolta in un paesaggio incantevole, caratteristico della Costa Azzurra, che rapisce l’attenzione di chiunque ci metta piede. È visto che questo luogo ha davvero tanto da offrire, in questo articolo illustreremo tre dei motivi principali per cui vale la pena visitare Monte Carlo almeno una volta nella vita.

La Città Vecchia

Monaco-Ville, detta anche Città Vecchia è considerato il cuore pulsante di Monte Carlo. Il centro storico è una zona totalmente pedonale, e con una passeggiata tra i vicoli e le piazze, caratteristiche degli antichi borghi medioevali, si percepisce immediatamente. Trattandosi infatti del punto in cui si trova la dimora della casata Grimaldi , è probabile che si presti maggiore attenzione per preservare il fascino e la presentabilità di questa zona.

Oltre alla residenza Grimaldi, si possono trovare anche la Cattedrale dell’Immacolata Concezione, che grazie al suo stile romanico-bizantino fa percepire la sua presenza solenne, e il Museo Oceanografico, una struttura imponente e maestosa che, affacciandosi sul Mar Mediterraneo, offre un panorama unico, oltre ovviamente a raccontare nel dettaglio la storia delle spedizioni del Principe Alberto I.

Il Casinò di Monte Carlo

Probabilmente il motivo della fama internazionale di questa località. Quando si parla di Monte Carlo,. Ideato in origine da Carlo III di Monaco per riempire le casse pubbliche, la struttura ha conservato in toto il fascino ottocentesco che lo caratterizza, partendo dalla struttura esterna fino ad arrivare alle sfarzose sale interne che ospitano le sale da gioco.

A testimonianza del peso specifico di questo luogo senza tempo, nonostante viviamo nell’epoca del gioco online, fatto di bonus dei casinò pensati per venire incontro al pubblico e una varietà di titoli senza precedenti, il casinò di Montecarlo non ne ha mai risentito particolarmente se non durante la pandemia. Anzi, con la sua atmosfera impareggiabile, negli anni questo luogo storico ha continuato ad attirare gli appassionati del gioco ma anche i curiosi che vogliono semplicemente ammirarne la sontuosità.

Gran Premio di Monte Carlo

Uno degli eventi sportivi più famosi del secolo. Il Gran Premio di Monte Carlo èdella competizione automobilistica e le strade della città, per l’occasione,rendendo la pista una delle più complicate del torneo, soprattutto per la difficoltà nei sorpassi.

Parallelamente, la cittadina diventa anche una passerella per gli ambienti più esclusivi, anche per chi non coltiva la passione della Formula 1, d’altronde la visibilità che offre quest’evento basta per giustificare la presenza dei volti più noti. Si può quindi solo immaginare la difficoltà nel reperire i biglietti per assistere a questo spettacolo, ma considerando che la durata di questo evento è di almeno una settimana, diventa la scusa perfetta per visitare anche i dintorni di Monte Carlo e rendere la permanenza un ricord