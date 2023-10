L’Officina del Gusto di Snodo-Ogr partecipa a Buonissima 2023 con le due stelle Michelin del Gruppo Manfredi Collection

Buonissima arriva sulla città di Torino dal 25 al 29 ottobre 2023 con un programma fittissimo di appuntamenti e nomi importanti dello scenario della cucina italiana e internazionale. Il capoluogo piemontese esplorerà la sua anima enogastronomica fra cibo, arte e bellezza: il meglio della cucina italiana e mondiale si riunisce a Torino con nomi come Massimiliano Alajmo, Ferran Adrià, Niko Romito, ma anche il miglior cuoco del mondo Virgilio Martinez che presenterà il menu “Altitudini” proprio alle OGR il 26 ottobre.

Dagli appuntamenti principali come l’apertura della manifestazione alla Centrale Nuvola Lavazza con il premio Bob Noto in data 25 ottobre, a quelli OFF diffusi in città. Saranno quindi giornate ricche di occasioni enogastronomiche e il titolo “Metti Torino a Tavola” non poteva essere più azzeccato.

Snodo, area food&beverage delle OGR, parteciperà per la prima volta a Buonissima presentando gli Executive Chef Giuseppe di Iorio di AROMA Rooftop Restaurant Roma e Raffaele Amitrano di MAMMA’ Restaurant Capri, entrambi Una Stella Michelin e parte della Manfredi Fine Hotels Collection che oggi ne è alla guida. Gli Chef presenteranno un menu degustazione a 4 mani esaltando i sapori e sentori mediterranei.

Gli sponsor della serata saranno tre e accompagneranno la cena in ogni suo momento: Vantguard Gin Raw & 1724 per l’aperitivo inziale, Batasiolo per la parte vini e l’abbinamento perfetto ad ogni portata e l’Olio Roi usato nelle preparazioni in cucina. La cena si svolgerà presso l’Officina del gusto di Snodo-OGR in data 27 ottobre alle h. 20.30: il menu è disponibile sul sito di Buonissima.

Si può prenotare chiamando il numero +39 011 0243771 oppure mandando una email a prenotazioni@snodo.it.