Allarme bomba, per fortuna rientrato, nella giornata di ieri, mercoledì 25 ottobre, quando alcuni passanti hanno segnalato una valigia abbandonata tra via Verdun e via Boyer a Mentone.

Transennata ed isolata la zona dalla Polizia Nazionale, sono intervenuti gli artificieri che dopo un'attenta analisi della valigia hanno escluso la presenza di esplosivo al suo interno: conteneva, infatti, solo vestiti.

La zona è quindi stata riaperta al pubblico