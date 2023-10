Le mostre dei musei nazionali Chagall e Leger: un ricco 2024

L'anno 2023 si sta concludendo, nei musei nazionali delle Alpi Martittime, con due mostre che si possono visitare fino all'inizio del 2024.

Si tratta di Pierrick Sorin, Le Balai mécanique au musée national Fernand Léger fino al 29 gennaio 2024 e Chagall et moi! la mostra che celebra i 50 anni del Museo Nazionale Marc Chagall, estesa fino all'8 gennaio 2024.

I musei propongono anche una ricca programmazione di danza con i balletti di Monte-Carlo, concerti organizzati con l'Opera di Nizza e del circo al museo Fernand Léger, che ottiene un successo crescente di anno in anno e permette al pubblico di immergersi nell'universo eccezionale dell'artista. Le rappresentazioni sono nei giardini del museo accompagnate anche da un ciclo di conferenze che offrono le chiavi per una migliore comprensione delle opere esposte.



La prossima conferenza al Museo Nazionale Marc Chagall si terrà martedì 5 dicembre alle 19 e tratterà la rappresentazione dei corpi in movimento degli sportivi. La conferenza sarà condotta da Christian Vivier, docente e ricercatore dell'Università di Franche Comté-Besançon, e verterà sulle rappresentazioni del movimento corporale, sportivo e ricreativo nell'opera di Fernand Léger.