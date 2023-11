Da oggi a domenica sui campi del Monte-Carlo Country Club la 3ª edizione del Tennis Europe Junior Masters

La Federazione Monegasca di Tennis comuncica lo svolgimento della terza edizione del Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo, sotto l'Alto Patronato di S.A.S il Principe Alberto II di Monaco.

La competizione, che si svolge si da oggi, giovedì 2 novembre fino a domenica 5. rappresenta un momento di punta di fine stagione per l'élite dei giovani giocatori e giocatrici europei, e riunisce gli 8 migliori talenti maschili e femminili delle categorie under 14 e under 16 del Tennis Europe Junior Tour.