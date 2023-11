Pensioni più alte e gas più caro: cosa è cambiato in Francia dal 1° novembre

Dalla rivalutazione delle pensioni ai pneumatici da neve, dallo stop alle espulsioni degli inquilini al leggero aumento delle tariffe del gas e altro ancora: ecco cosa è cambiato in Francia a partire dal 1° novembre .



Pneumatici da neve

E’ scattato l’obbligo in montare i pneumatici da neve o di essere dotati di catene da neve.

Il provvedimento riguarda 34 dipartimenti montani, tra i quali quello delle Alpi Marittime e si applica nelle località montane. E’ l’effetto della nuova legge sulla montagna.



Aumentano le pensioni

L’inflazione si fa sentire e le pensioni crescono: la rivalutazione è del 4,9% e riguarda 13 milioni di pensionati e i loro trattamenti integrativi.



Aumentano le tariffe per le visite mediche “generaliste”

Una consulenza sanitaria costa ora almeno 26,50 euro, con una crescita di 1,50 euro, ma gli aumenti variano a seconda degli specialisti e del reddito dei pazienti: possono raggiungere anche i 31,50 euro. In ogni caso la copertura resta invariata: la Sécurité sociale rimborserà il 70% e le mutue il restante 30%.



Pausa invernale

Nessuna esecuzione di sfratti per insolvibilità fino al 31 marzo 2024: è iniziata la pausa invernale.