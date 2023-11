La Maison Lac propone quattro eccezionali calendari dell’Avvento (Foto)

Le vacanze di fine anno sono alle porte: presto inizierà il conto alla rovescia in attesa di Natale.

E cosa c'è di meglio di un calendario dell'Avvento, al cioccolato, per aspettare fino al D-Day ed entrare nella magia del Natale?

Per la gioia di grandi e piccini, il celebre chocolatier Pascal Lac propone una collezione di 4 Calendari dell'Avvento.

Ogni calendario nasconde 24 golosità che riprendono i grandi classici della Maison LAC.

Cioccolato in tutte le sue forme da gustare ogni giorno fino al 24 dicembre. Per sciogliere le papille gustative prima di scoprire la collezione di Natale 2023 con i suoi tradizionali tronchi e creazioni, presto svelati.

Progettati come scenari 3D, i calendari portano in giro per il mondo per le vacanze invernali più golose.

Partiamo così alla scoperta di:

Un villaggio dell'Alsazia con le sue facciate colorate e i suoi tradizionali mercatini di Natale,

Del villaggio di Megève dai colori delle feste con vista sulle montagne innevate

Un villaggio polare con la sua foresta di abeti coperta da un magnifico manto di neve.

Un quarto calendario dei più attesi completa la collezione: Nizza e i suoi monumenti emblematici decorati per le feste di fine anno.

I Calendari dell'Avvento sono proposti al prezzo di 48 euro, online e, nei negozi della Maison LAC, a partire dall'11 novembre 2023.Lac Barla - 18 rue Barla, 06300 Nice – Tél : 04 93 55 37 74

Lac Gioffredo - 49 Rue Gioffredo, 06000 Nice – Tél : 04 93 82 57 78

Lac Vieux-Nice - 12 rue de la Préfecture, 06300 Nice – Tél : 04 93 53 60 69

Lac Cap 3000 - Avenue Eugène Donadeï, 06700 Saint-Laurent-du-Var – Tél : 07 85 51 97 94

Lac La Trinité 113 route de Laghet, 06340 La Trinité – Tél : 04 93 85 44 56

Maison LAC

Laboratoire - Ecole – Boutique 113 route de Laghet, 06340 La Trinité www.patisseries-lac.com