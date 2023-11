Si avvicina la Festa Nazionale del Principato: il Comune impegnato ad abbellire strade ed edifici

Anche quest'anno, il Comune di Monaco ha a cuore che i colori monegaschi si estendano a tutti i quartieri del Principato.

Così, nell'ambito dei preparativi della Festa Nazionale, le squadre del Polo Manifestazioni dei Servizi Tecnici Comunali sono all'opera da martedì 31 ottobre per l'avvicinarsi dell 19 novembre installando per le strade e negli edifici bandiere e stendardi bianco-rossi. Con una particolarità: quest'anno le bandiere appositamente edite in occasione del Centenario del Principe Ranieri III sono installate anche dai tecnici.