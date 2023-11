Dopo Giappone, Finlandia, Sudan e Brunei, altri quattro nuovi ambasciatori accreditati nel Principato

Ieri, martedì 7 novembre, in rappresentanza del Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, la sig.ra Marie-Catherine CARUSO-RAVERA, Direttore delle Relazioni Diplomatiche e Consolari, ha ricevuto, in occasione di un pranzo organizzato presso l'hotel Hermitage S.E. M. Jai Chul CHOI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Corea; S.E. José Augusto DE JESUS DUARTE, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Portogallo; S.E. Sig. Corina CÃLUGÃRU, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Moldova e S.E. M. François NKULIKIYIMFURA, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Ruanda.

I diplomatici hanno presentato le loro credenziali a S.A.S. il Principe Sovrano.

Laureato in lingua e letteratura francese presso l'Università Nazionale di Seoul e laureato in studi diplomatici presso l'Istituto di studi internazionali e di sviluppo di Ginevra, S.E. Sig. Jai Chul CHOI è entrato a far parte del Ministero degli Esteri coreano nel 1981. Dopo aver ricoperto diversi incarichi presso le ambasciate di Corea in Francia, Kenya e poi nelle Filippine, nel 1999 è diventato Direttore della Divisione Cooperazione Ambientale dell'Ufficio Affari Economici Internazionali e successivamente Direttore Generale dello stesso Ufficio nel 2007. In seguito è stato ambasciatore della Corea in Marocco e presso l'OCSE.

S.E. José Augusto DE JESUS DUARTE ha iniziato la carriera presso la Direzione generale degli affari europei del Ministero degli affari esteri portoghese nel 1990. Laureato in Relazioni Internazionali presso l'Istituto Superiore di Scienze Sociali e Politiche dell'Università di Lisbona, è stato Direttore del Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri prima di essere nominato, nel 2009, Direttore Africa subsahariana presso la Direzione Generale di Politica Estera. Dopo aver ricoperto diversi incarichi presso le Ambasciate del Portogallo negli Stati Uniti, in Spagna e presso la Rappresentanza permanente del Portogallo presso l'Unione Europea, è stato nominato Ambasciatore del Portogallo in Mozambico dal 2013 al 2016. Divenuto Consigliere del Presidente della Repubblica portoghese nel 2016, è nominato Ambasciatore in Cina dal 2017 al 2022 e poi Ambasciatore del Portogallo in Francia nel 2022.

Laureata in giurisprudenza e laureata in economia, S.E. Corina CÃLUGÃRU ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 2004. Nel 2010 è diventata Consigliere della Rappresentanza permanente della Repubblica di Moldova presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e nel 2012 Direttore della Direzione degli affari mondiali e dei diritti umani, prima di essere nominata Ambasciatore presso il Consiglio d'Europa nel 2015. Dal 2022 è Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Francia, Delegata permanente della Repubblica di Moldova presso l'UNESCO e Rappresentante personale della Presidente presso il Consiglio permanente della Francofonia (OIF).

S.E. Sig. François NKULIKIYIMFURA ha conseguito un Master in Economia Industriale presso l'Università Parigi XIII e vanta oltre 25 anni di esperienza, di cui 18 nell'economia dello sviluppo, e la gestione di programmi di finanziamento allo sviluppo acquisiti lavorando presso il Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica del Ruanda e la Banca Africana di Sviluppo. S.E. François Nkulikiyimfura è attualmente Ambasciatore della Repubblica del Ruanda in Francia, Spagna, Italia, Monaco e Portogallo. È anche Delegato permanente presso UNESCO, OIF, OCSE, FAO, IFAD e WFP