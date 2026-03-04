Taggia, nasce il movimento civico "Altamarea": Barisciani, Bracco, Siracusa e Valzano guardano al 2027

Si chiama "Altamarea - La Grande Taggia" ed è la nuova sfida civico-culturale lanciata da Luigi Barisciani, Sara Bracco, Alfonso Siracusa e Samuele Valzano. Il gruppo ha ufficialmente fondato l'associazione con un obiettivo chiaro: costruire una proposta di governo alternativa per le elezioni comunali del 2027.

"Il nome scelto non è casuale", spiegano i fondatori. "Altamarea è una metafora potente che evoca l'idea di un movimento inarrestabile e trasformativo, capace di cambiare il corso della storia della nostra amata città. Rappresenta la forza collettiva e la solidarietà necessarie per superare le difficoltà e costruire un futuro migliore per la città che amiamo".

L'associazione, che ha stabilito la propria sede a Taggia in via Ruffini 17, intende rompere gli schemi attuali: "Vogliamo cambiare lo status quo e superare il passato. È il momento di alzare la voce, di unire le forze e di lavorare insieme per creare una Taggia più giusta, più equa e più prospera per tutti. Per farlo, attiveremo tavoli di lavoro su temi cruciali come l'ambiente, lo sport, l'innovazione e la cultura".

Il movimento si definisce aperto a tutti i cittadini tabiesi e punta a un dialogo costruttivo con le altre realtà del territorio. "Tra i nostri obiettivi prioritari", concludono Barisciani, Bracco, Siracusa e Valzano, "ci sono la valorizzazione dello sviluppo sostenibile e il risveglio dell'orgoglio dei taggesi. Vogliamo promuovere i nostri prodotti locali e creare un'immagine di città accogliente che sia un esempio virtuoso per tutto il Ponente Ligure. Invitiamo i cittadini a unirsi a noi per creare insieme il futuro di Taggia".

Per ulteriori informazioni e adesioni è possibile contattare i fondatori al seguenti numero:

+39 352 037 1522