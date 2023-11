Monaco, a Villa Paloma la mostra "Casa Ideale" dell'artista italiano Pier Paolo Calzolari

Mercoledì 15 novembre a Villa Paloma al numero 56 di boulevard du Jardin Exotique sarà presentata alla stampa la mostra dell'artista italiano Pier Paolo Calzolari "Casa ideale".

Pier Paolo Calzolari è noto per l'originalità formale di una pratica pluridisciplinare (pittura, scultura, ma anche performance intese come «atti di passione») che ricorre spesso all'uso di materiali organici come le foglie di tabacco, il fuoco o la brina per creare «opere-installazioni» che mettono in discussione i limiti dell'arte contemporanea.

La mostra a Villa Paloma raccoglie opere prodotte tra la fine degli anni '60 e il 2014. Intitolata «Casa ideale» secondo un «testo-manifesto» del 1968 e presentata sui tre piani di Villa Paloma, la mostra gioca sui codici degli interni, cioè sui codici dell'intimo che riecheggiano la dimensione esistenziale dell'opera dell'artista.

«Casa ideale», esposizione a carattere retrospettivo, è la rara occasione di scoprire l'universo di un artista che ha segnato la storia dell'arte con un approccio il più delle volte non convenzionale alle diverse pratiche delle arti plastiche.

Regolarmente esposto in tutto il mondo, presente nelle grandi collezioni private, fondazioni e musei come il Centro Pompidou a Parigi o il Guggenheim Museum a New York, Pier Paolo Calzolari è oggi considerato uno degli artisti più importanti e innovativi del dopoguerra. Rappresentante maggiore dell'Arte povera.

Calzolari ha saputo sposare i meandri del tempo. Oggi, a quasi 80 anni, continua a creare opere confuse di freschezza e ironia. È giustamente considerato una figura influente dell'arte contemporanea italiana e internazionale.