Nizza: la polizia locale si integra con quella statale. Lanciato il patto europeo per la sicurezza urbana

La riunione del comitato esecutivo del Forum europeo per la sicurezza urbana (EFUS), tenutosi a Nizza, è stata l’occasione per il lancio del progetto europeo «Pactesur 2», relativo alla sicurezza degli spazi pubblici.



Destinata a dare una maggiore “visibilità” alle polizie locali delle collettività europee, la rete permetterà di evidenziare le specificità proprie delle polizie locali in tema di sicurezza.



Sarà anche l'occasione per dimostrare che se le polizie comunali lavorano quotidianamente con le forze di sicurezza dello Stato, non interpretano il ruolo di polizie «suppletive» ma «complementari».

“Le polizie comunali e locali sono forze di sicurezza interna a pieno titolo e devono essere pienamente riconosciute come tali”, ha ricordato Christian Estrosi, davanti ai partner europei del progetto Pactesur2.

La creazione di questa rete è unica perché è la prima volta che la cooperazione tra le forze di polizia avviene a livello locale.



La rete, aperta alle 250 città aderenti a Efus, permetterà di valorizzare l'azione del Forum e avrà l’obiettivo di:

Attuare e organizzare scambi tra le polizie comunali e locali;

Frequentare le Accademie di polizia e stimolare il loro allargamento;

Condurre una riflessione sulla creazione di un Erasmus per i poliziotti;

Partecipare allo sviluppo di futuri progetti europei nel settore della sicurezza;

Condurre una riflessione sugli scambi di polizia a vantaggio di diversi eventi, sia esso il Carnevale di Nizza, il Festival des ardentes a Liegi o altri eventi per mostrare ai numerosi turisti che visitano le nostre città che siamo uniti per la loro sicurezza.