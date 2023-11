All'Aeroporto di Nizza arriva la rivoluzione dello shopping con 28 nuovi negozi

Entro il 2025 l’Aeroporto di Nizza Costa Azzurra cambierà volto e diventerà non solo uno degli hub principali per i viaggiatori in Francia e in Europa, ma anche un punto di riferimento per lo shopping di lusso e non solo. È infatti in programma lo sviluppo e l’apertura di ben 28 nuovi negozi.

L’Aeroporto di Nizza: un hub importante per i viaggiatori

Ma perché proprio in questo aeroporto? Guardando i dati la risposta sembra ovvia. L’Aeroporto di Nizza Costa Azzurra è infatti il secondo aeroporto per numero di passeggeri in Francia, secondo solo agli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle e Orly che vengono considerati una sola entità sotto il nome di Groupe ADP. Questo aeroporto è infatti per i viaggiatori la porta d’ingresso verso una delle regioni più belle, lussuose e turistiche della Francia: la Costa Azzurra. Ma non solo, l’Aeroporto di Nizza è anche il punto di riferimento per chi vuole visitare il Principato di Monaco, altrimenti raggiungibile volando solo tramite eliporto, e perfino per chi vuole andare in Italia.

Non a caso i tre terminal di questo aeroporto sono visitati da tantissimi tipi di viaggiatori diversi. Il 54% di questi è molto benestante, o ricco, mentre il 44% è composto da viaggiatori stranieri, provenienti soprattutto dal Nord Europa. Le caratteristiche demografiche di questi viaggiatori si riflettono anche sul tipo di compagnie aeree che servono questo aeroporto. Grazie alla presenza di compagnie come RyanAir, easyJet e WizzAir, è possibile trovare voli economici per Nizza tutto l’anno e in partenza dalle principali città italiane ed europee, ma sono presenti anche molte compagnie di bandiera con collegamenti intercontinentali. Ed è proprio questo vasto e variegato numero di viaggiatori che la nuova area retail vuole soddisfare.

Lo shopping atterra all’Aeroporto di Nizza

I nuovi 28 negozi che occuperanno un’area di 4.500 metri quadrati rifletteranno perfettamente la moderna filosofia dell’Aeroporto di Nizza Costa Azzurra, rispettando i suoi criteri in fatto di sostenibilità, innovazione e capacità di offrire un ambiente sereno ai viaggiatori.

I negozi saranno suddivisi in tre categorie che andranno così a rispondere ai bisogni di ogni tipo di viaggiatore, offrendo però un particolare occhio di riguardo a quelli più facoltosi.

Lo shopping sarà quindi organizzato in:

● negozi duty free e di abbigliamento;

● negozi di lusso;

● negozi specializzati in gioielli e orologi.

La prima categoria è la più ampia e andrà a includere tutta una miriade di prodotti come souvenir, libri, riviste, cibi e bevande, sigari e sigarette, oggetti di elettronica e molto altro. Un focus particolare sarà anche dato ai viaggiatori più piccoli grazie alla vendita di prodotti dedicati ai bambini.

Ma quando potremo finalmente godere di tutti i vantaggi offerti da questa nuova area dedicata allo shopping in viaggio? Il bando per candidare il proprio negozio è già chiuso e nel 2024 sapremo quali saranno i vincitori, mentre il centro aprirà ufficialmente all’inizio del 2025.

A breve l’Aeroporto di Nizza Costa Azzurra non sarà più solo un punto di riferimento per i viaggiatori che vogliono visitare il sud della Francia, ma anche uno degli aeroporti che offrono una delle esperienze di shopping più innovative e convenienti.